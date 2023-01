Corredores vítimas de assalto na Vila Belvedere, em Americana

Uma dupla de corredores, que estava em Americana para participar de uma corrida de rua neste domingo (22), foi assaltada à mão armada na Vila Belvedere. Os bandidos conseguiram fugir com carro, documentos e dinheiro e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 5h50, os corredores desceram do veículo e foram abordados por uma dupla que estava a pé. Após falar “bom dia”, os bandidos anunciaram o assalto e sacaram duas armas.

Eles obrigaram a entrega das chaves e fugiram com o carro.

Foram levados R$ 942 em espécie, cartões bancários, documentos, dois celulares, uma câmera e o veículo em que as vítimas estavam, uma picape Fiat Toro com placas de Nazaré Paulista (SP). Segundo o boletim de ocorrência, existem câmeras de vigilância no local do assalto.

O caso foi informado à Polícia Militar e à Gama (Guarda Municipal de Americana), além de ter sido registrado na delegacia da cidade como roubo de veículo.