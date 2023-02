Corpos queimados podem ter ligação com desaparecimento de morador do Zanaga

A Polícia Civil requisitou exames de arcada dentária, ossada e DNA para identificar dois corpos carbonizados que estavam na caçamba de uma picape Montana, em um canavial na estrada rural de Limeira, na madrugada desta quinta-feira. Um deles pode ser morador do bairro Antonio Zanaga, em Americana. No local, foi apreendida munição que pode ter sido usada no duplo assassinato.

O delegado seccional de Limeira, Antônio Luís Tuckmantel diz que a polícia ainda precisa confirmar as identidades das vítimas, por meio dos laudos, antes que os familiares sejam chamados e ouvidos pela polícia. “Estamos trabalhando o caso como homicídio e a investigação vem sendo realizada como prioridade, pois se trata de um crime hediondo”, afirma Tuckmantel.

Veículo ainda estava em chamas quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local – Foto: GCM de Limeira / Divulgação

Os policiais confirmaram que a picape era a mesma usada pelo morador de Americana de 35 anos, que está desaparecido desde a tarde de quarta-feira.

Familiares desse morrador relataram ao LIBERAL que ele vivia da venda de materiais recicláveis. “A picape me pertencia, mas deixava com meu filho para trabalhar. Vi ele pela última vez, na tarde de quarta-feira e aparentemente estava bem. Antes dele sair dei R$ 5 para comprar alguma coisa para comer e depois não o vi mais”, explicou o pai.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal) de Limeira, o veículo ainda estava em chamas e foi visto por um caminhoneiro que passava nas imediações. Os bombeiros coseguiram controlar o incêndio em pouco tempo. O local foi preservado até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística). Logo em seguida, os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).

“Nós só sabemos que a Montana era a mesma usada pelo meu filho. Estamos tentando agilizar pelo menos o exame da arcada dentária. Não há nada esclarecido. Apesar da dor no coração ainda não podemos afirmar com certeza que é meu filho”, desabafou o pai do desaparecido.

Tuckmantel não soiuber definir quando os laudos ficarão prontos, pois as análises serão feitas em São Paulo. “Por enquanto, só podemos afirmar que um dos corpos pode ser mesmo do morador de Americana, mas o outro não temos pistas”, completa o delegado.

O veículo foi levado ao pátio de Limeira e o caso está sendo apurado pelos policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira.