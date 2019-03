Corpo é encontrado em ponto de ônibus no Mirandola

O corpo do pedreiro José Alvarenga de Souza, de 56 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6) próximo a um ponto de ônibus no Jardim Mirandola, em Americana. A perícia técnica apontou que uma parada cardíaca é a causa provável da morte.

Foto: Leonardo de Oliveira / O Liberal

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada por volta das 7h10. O cadáver estava no cruzamento das ruas Ravena e Carrara. Antes da chegada dos patrulheiros, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já tinha ido ao local e confirmado o óbito.

Consta no boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) que a perícia técnica foi acionada e apontou que a vítima “possivelmente” teve uma parada cardíaca e caiu do banco do ponto de ônibus. O pedreiro tinha um corte na testa, que deve ter sido ocasionado pela queda.

O cadáver foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o boletim registrado como morte suspeita. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o sepultamento do corpo de José Alvarenga de Souza.