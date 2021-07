Corpo do radialista Jairo Camargo Neves é sepultado em Americana

O corpo do jornalista e radialista Jairo Camargo Neves, que morreu aos 78 anos, foi sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério da Saudade, em Americana. Ele morreu no domingo (11), após passar mal em casa e ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Em nota, a Câmara de Americana lamentou a morte do jornalista e expressou condolências aos familiares e amigos. “Que a dor da perda se encontre com o orgulho da lembrança de um pai dedicado, um marido exemplar e um cidadão irrepreensível”.

Atualmente, Jairo Camargo Neves apresentava o programa ‘Estação Espacial’ na Rádio Brasil de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Reprodução

Por meio de nota publicada no Facebook, a Rádio Brasil de Santa Bárbara d’Oeste, onde Jairo comandava o programa “Estação Espacial”, lamentou a morte e comunicou uma parada cardíaca como causa.

“A Direção da Rádio Brasil e todos os nossos profissionais se solidarizam e transmitem seus mais sinceros sentimentos aos familiares neste momento de perda e dor. Jairo Camargo Neves marcou a comunicação da região à frente do programa ‘Estação Espacial’. Agradecemos a duradoura e brilhante trajetória do grande comunicador e declaramos luto pela perda”, trouxe a postagem.

O velório aconteceu nesta segunda-feira, no plenário da Câmara de Americana, das 12 às 15 horas. Nascido em Limeira, Jairo recebeu o título de cidadão americanense concedido pelo Legislativo em 2019, pelos mais de 60 anos dedicados ao jornalismo e à radiodifusão, com pioneirismo na cidade de Americana, e programas dedicados à utilidade pública e prestação de serviços. Jairo deixa a esposa e três filhos.