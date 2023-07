Corpo de homem encontrado na SP-304, em Americana, é reconhecido pela família

Claudinei Ribeiro Ferreira de Freitas, morador do Jardim dos Lírios, foi achado no canteiro central da rodovia, no último domingo

O corpo de um homem de 41 anos, que supostamente teria sido vítima de atropelamento e foi encontrado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, no domingo (23), foi reconhecido pela família no fim da tarde de segunda-feira (24). Trata-se de Claudinei Ribeiro Ferreira de Freitas, morador do Jardim dos Lírios.

Gama atendeu à ocorrência na manhã deste domingo – Foto: Gama / Divulgação

O sepultamento ocorreu às 14h desta terça-feira (25), no Cemitério Parque Gramado, em Americana.

O corpo da vítima foi localizado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) no canteiro central da rodovia, na altura km 128, no bairro Cidade Jardim, com várias fraturas no corpo, na manhã de domingo. No entanto, na ocasião, o corpo não havia sido identificado, pois Claudinei não portava documentos.

A Polícia Civil está apurando o caso e aguarda os laudos do IC (Instituto de Criminalística) e do IML (Instituto Médico Legal) para confirmar a causa da morte e definir a linha de investigação sobre o ocorrido.