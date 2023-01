Corpo de Bombeiros vai estudar instalação de quartel no Zanaga

O Corpo de Bombeiros vai estudar a possibilidade da instalação de um quartel na região do Zanaga, em Americana, segundo o novo comandante do subgrupamento sediado na cidade, o capitão João Paulo Laso, que assumiu o cargo no último dia 18, no lugar de Bruno Gobbo.

A ideia seria reduzir o tempo resposta dos atendimentos, ou seja, o intervalo entre a solicitação e a chegada dos bombeiros ao local.

“É uma área industrial. E num incêndio, por exemplo, numa indústria grande, que tem uma carga de incêndio alta, a gente tem muito interesse em chegar o mais cedo possível para resolver”, disse Laso na última terça, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Capitão João Paulo Laso falou sobre o tema na Rádio Clube – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Atualmente, o deslocamento até aquela região supera os 10 minutos considerados aceitáveis. Americana, hoje, conta apenas com uma base na Avenida Bandeirantes, no Loteamento Industrial Machadinho.

De acordo com o comandante, a instalação de um novo quartel depende de tratativas junto à prefeitura e ao Governo do Estado. “Isso depende de viaturas, de efetivo, de estrutura física, de uma série de questões que a gente tem de adequar.”

O momento pode favorecer a ideia, já que o Corpo de Bombeiros tem expandido sua estrutura no Estado. “De repente, seja até uma oportunidade de a gente aproveitar esse plano de expansão dos bombeiros do Estado para a gente tentar um quartel novo ali”, comentou.

A possibilidade pode ser estudada por meio de uma “viatura avançada”, que ficaria de prontidão no Zanaga e serviria como parâmetro para os bombeiros analisarem se, realmente, existe a necessidade de uma base nessa região.

“A gente coloca uma viatura para verificar a possibilidade, a necessidade, o quanto de ocorrência essa viatura vai atender, qual é o tempo resposta, para a gente poder embasar um quartel novo”, explicou o capitão, que comanda o 3º Subgrupamento do 16º Grupamento de Bombeiros.

EXPANSÃO. O subgrupamento também abrange as cidades de Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia e Monte Mor. Dessas, só Santa Bárbara e Hortolândia possuem unidade própria.

Porém, Nova Odessa e Sumaré também passarão a ter um quartel. Segundo Laso, a base de Nova Odessa está em fase de acabamento e deve ficar pronta no final de fevereiro. A sede será na Avenida São Gonçalo, 2.003, no Jardim Santa Rita.

A unidade de Sumaré, por sua vez, tem entrega prevista para o final de março ou início de abril. O quartel ficará no Centro Administrativo do Matão, localizado na Avenida Emílio Bosco, 825.