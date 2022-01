Corpo de Bombeiros é acionado após incêndio em chaminés de tinturaria

Corpo de Bombeiros foi acionado pela brigada de incêndio da fábrica e as chamas foram controladas - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Um incêndio em duas chaminés da Primor Tinturaria e Estamparia assustou quem passou em frente à empresa, na Avenida da Saudade, em Americana, no começo da tarde desta terça-feira (4). Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações de um funcionário responsável, que chegou ao local no momento do acidente, uma empresa terceirizada estava realizando um trabalho de manutenção em uma máquina têxtil quando o incêndio começou em uma das chaminés. Pouco tempo depois, um outro incêndio começou na chaminé ao lado. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela brigada de incêndio da fábrica e as chamas foram controladas pela equipe.

“Graças a Deus não aconteceu nada de grave e ninguém ficou ferido. Nós temos um protocolo que claramente não foi seguido pela empresa”, disse o colaborador, que prefere não ser identificado.





















Para ele, há duas possibilidades que justificam o incidente, como a equipe responsável não ter molhado a área que receberia a manutenção ou terem usado uma lixadeira para concluir os trabalhos.

“Já tirei fotos porque vamos abrir uma sindicância interna para discutir com a diretoria as causas do acidente”, disse.

A empresa segue fechada até o próximo dia 10, quando os colaboradores retornam de férias coletivas. No período de recesso, segundo o colaborador, é quando a fábrica realiza as manutenções necessárias nos maquinários.

Sindicato

O presidente do Sindicato Têxtil de Americana, Luiz Carlos Nascimento, esteve no local e informou à reportagem que vai questionar à Primor sobre o ocorrido. “Quando a equipe do administrativo retornar ao trabalho, vamos apurar para saber o que ocasionou este incêndio”, disse.