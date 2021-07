Corpo de Bombeiros de Americana lança campanha para doações de sangue

O Corpo de Bombeiros de Americana lançou, na tarde desta sexta-feira (2), a edição 2021 da campanha “Bombeiro Sangue Bom”, que incentiva doações de sangue no município. O lançamento foi realizado na sede da corporação, em Americana, e neste ano conta com a parceria do Rotary Club Ação; da rádio FM Gold 94.7, empresa do Grupo Liberal; das Indústrias Najar e da Danny Cosméticos.

A novidade na campanha deste ano é que, ao invés de durar um mês, será estendida para dois meses, seguindo até o fim de agosto. Além disso, como incentivo à doação, os doadores poderão ganhar duas máscaras faciais de tecido com o símbolo da campanha “Bombeiro Sangue Bom”.

Mário Camargo, do Rotary, capitão Bruno Gobbo e comandante Antonio Carlos Brustolin, dos bombeiros, no lançamento da campanha – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Pela primeira vez, estendemos a campanha para dois meses por conta da pandemia do coronavírus, em vista do cenário crítico do estoque de bolsas de sangue. Também temos a novidade da troca das máscaras. Com o comprovante da doação, a pessoa pode ir até o Corpo de Bombeiros e retirar duas máscaras de proteção contra a Covid-19”, explicou o comandante Antonio Carlos Brustolin.

As 2.100 máscaras já confeccionadas estarão disponíveis para troca a partir da próxima quarta-feira (7), na sede da corporação.

“Agradeço a todos aqueles que estão participando na confecção das máscaras, o Rotary e as empresas. Tenho certeza que esta ação terá um efeito positivo no município”, finalizou Brustolin.

Para fazer a doação, o interessado poderá ir ao Banco de Sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, das 8h às 11h, às terças, quintas ou sextas-feiras, mediante agendamento pelo telefone (19) 3468-1739. O Banco de Sangue fica localizado na Avenida da Saúde, número 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Outro ponto de doação é o Banco de Sangue do Hospital São Francisco. A coleta acontece às segundas ou quartas-feiras. Ele fica localizado na Rua Itororó, número 60, na Vila Santa Catarina. O telefone para contato é 3645-8395.

“Por intermédio do presidente do Rotary Club Ação, o Jairo Guilherme Silva, o Jairinho, nós firmamos essa parceria com a corporação. A ideia é aumentar o número de doadores, além de incentivar os Rotarys de outras cidades a participarem de campanhas como esta”, comentou o membro da Comissão de Prevenção em Saúde do Rotary Club Ação, Mário César Camargo.

A campanha acontece desde 2004 e sempre tem início no Dia do Bombeiros Brasileiro, celebrado dia 2 de julho, e também no período de inverno, que, de acordo com o comandante, é quando as doações de sangue tendem a diminuir. O lançamento da campanha contou, ainda, com a participação do capitão do Corpo de Bombeiros, Bruno Gobbo.

MARQUE A #

Ainda durante a campanha, os organizadores pedem que os doadores postem uma foto com a hashtag #sanguebomamericana2021 e, no final de agosto, irão presentear, pela marcação nas redes sociais, uma pessoa.

Banco de Sangue do HM registra aumento nas doações de sangue

O banco de sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” registra aumento de 38,79% nas doações de janeiro a junho deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Este ano, o banco registrou 2.193 doações, já no ano passado, foram 1.580.

A administração do banco de sangue informou ao LIBERAL que o aumento nas doações está associado ao número de transfusões, que tem sido bem maior do que no mesmo período do ano passado, fazendo com que a unidade venha necessitar de uma busca maior por doadores.

Eles informaram que, neste momento, a maior necessidade é de doação dos tipos sanguíneos O negativo e O positivo.