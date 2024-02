Incêndio em terreno mobiliza moradores de edifício no Jardim Glória, em Americana

Moradores da região e Gama atuaram no combate às chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros

Incêndio atingiu terreno baldio na Rua das Ponciana - Foto: Gama/Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Americana controlou um incêndio na madrugada desta quarta-feira (7) que atingiu um terreno baldio ao lado do Condomínio Edifício Solar do Planalto, no Jardim Glória, em Americana. Moradores e Gama (Guarda Municipal de Americana) tentaram conter as chamas até a chegada dos bombeiros e ninguém se feriu.

Segundo informações da Gama, os patrulheiros foram acionados por populares por volta de 0h15, por conta de um incêndio que atingiu um terreno baldio na Rua das Poncianas. Ao chegarem no local, eles encontraram vários moradores do condomínio ao lado na rua, segundo relatos, por medo de que o fogo atingisse o gás encanado do prédio.

No local, alguns moradores tentavam apagar as chamas e o guardas, utilizando uma mangueira do condomínio, também atuaram na tentativa de conter o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe chegou ao local em um caminhão autobomba e, utilizando cerca de 300 litros de água, conseguiu apagar o incêndio.