De acordo com o Corpo de Bombeiros, combate foi dificultado pois o terreno tinha acúmulo de lixo e entulho

Corpo de Bombeiros combate incêndio em área verde do Vale das Nogueiras – Foto: Ronaldo Brito / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Americana combateu um incêndio em uma área verde no bairro Vale das Nogueiras, na tarde deste domingo (2). A estimativa é que o fogo tenha queimado uma área de 1,2 mil metros quadrados.

De acordo com os bombeiros, o terreno fica entre as avenidas Amoreiras e Centurione Boer. O combate teve início às 15h e prosseguiu até pouco depois das 17h, utilizando cerca de 3 mil litros de água.

A área não era extensa, mas o combate foi dificultado pois o terreno tinha acúmulo de lixo e entulho. Além disso, árvores e arbustos no local atrapalharam o acesso. A ocorrência contou com uma viatura e quatro bombeiros atuando no combate.

Não houve feridos. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que alguém tenha colocado fogo no lixo para limpar o terreno, dando início ao incêndio.

combate foi dificultado pois o terreno tinha acúmulo de lixo e entulho – Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Operação Estiagem

O período entre outono e inverno é marcado pela ocorrência de queimadas, facilitadas pelo tempo seco. Atirar bitucas de cigarro, atear fogo em entulho e até mesmo a incidência solar podem dar início a incêndios de grandes proporções, causando transtornos à população.

A Operação Estiagem teve início no sábado (1°), unindo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros no combate desse tipo de ocorrência.

“Vamos monitorar as áreas de riscos de focos de incêndios e ações junto ao Corpo de Bombeiros, reforçar junto à população para evitar o descarte irregular de materiais e queimadas em terrenos, como medidas de prevenção, entre outras ações”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.