Corpo carbonizado é encontrado após incêndio em residência de Americana

Três cômodos da residência foram atingidos pelas chamas - Foto: Corpo de Bombeiros_Divulgação

A Polícia Militar encontrou, na noite de sábado (16), um corpo carbonizado após o Corpo de Bombeiros controlarem um incêndio em uma residência no Vila Conquista, em Americana. As causas das chamas são desconhecidas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, foi identificada como sendo Aparecido Pimentel e era o único morador da residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o incêndio aconteceu no período da noite, em uma residência da Rua Nereu Seleghini, no bairro Vila Conquista.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros, com seis soldados, trabalharam no combate às chamas, que atingiu três cômodos da residência.

Após a ação dos bombeiros, a PM entrou no local e encontrou um corpo já carbonizado. A Polícia Civil também foi acionada para realizar a perícia técnica no endereço.

A Defesa Civil de Americana foi ao endereço na manhã deste domingo e, devido ao estado do imóvel, optaram por interditar o local.

Defesa Civil vistoriou o local e decidiu pela interdição da residência – Foto: Divulgação_Defesa Civil

Defesa Civil vistoriou o local e decidiu pela interdição da residência – Foto: Divulgação_Defesa Civil

Defesa Civil vistoriou o local e decidiu pela interdição da residência – Foto: Divulgação_Defesa Civil

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana e as investigações seguem pelo 4° DP (Distrito Policial).