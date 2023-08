Corpo carbonizado é encontrado em área rural na Praia Azul, em Americana

Equipe da perícia analisa local onde corpo foi encontrado, em área rural da Praia Azul - Foto: Gabriel Pitor/Liberal

Um corpo ainda não identificado foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (2), na Estrada Municipal Alvin Biasi, na região da Praia Azul, em Americana.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, por volta de 9h30, funcionários da CPFL Paulista viram um corpo em chamas e acionaram a companhia.

As testemunhas informaram que viram um casal em um Chevrolet Ônix branco estacionado ao lado da vala antes da localização do corpo. Eles fugiram com o carro ao serem vistos.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo carbonizado em uma vala. Devido à combustão, não foi possível identificar o sexo ou idade da vítima.

Ainda segundo a PM, há indícios de que as pernas do cadáver estavam amarradas, o que deverá ser analisado pela perícia.