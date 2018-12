Coronel da PM de Americana vai chefiar gabinete da Casa Militar

O tenente-coronel Mauro Luchiari Júnior, atual comandante do 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), sediado em Americana, vai assumir em janeiro o cargo de chefe de gabinete da Casa Militar do governo do Estado.

Nascido em Americana e policial militar desde 1989, Luchiari Júnior, 51, vai coordenar os serviços da secretaria, que é responsável pela Defesa Civil, pela segurança do governador, do vice-governador e de familiares, e também pela guarda do Palácio dos Bandeirantes e do entorno. Na prática, ele será o número dois da pasta, que vai ser chefiada pelo coronel Walter Nyakas Júnior, anunciado pelo governador eleito João Doria (PSDB) no mês passado. Foto: Polícia Militar / Divulgação

O tenente-coronel americanense afirma que cada subsetor da pasta tem um responsável, mas que as discussões passam pelo chefe de gabinete. Entre suas atribuições, também estará o contato com as demais pastas do governo.

“Tem a interface também, a comunicação entre chefes de gabinete de todas as secretarias para que a gente possa da melhor forma possível interagir, integrar e fazer um bom trabalho na relação das necessidades não só institucionais mas também de toda comunidade”, afirma. “E, logicamente também, na ausência do secretário da Casa Militar, eu respondo por ele.”

Bacharel em Ciências Policiais de Segurança e da Ordem Pública pela Academia de Policia Militar do Barro Branco, Luchiari é comandante do batalhão da PM em Americana desde 2015. Entrou na academia em 1985, aos 17 anos, e saiu aspirante a oficial em 1989, aos 22.

Subcomandante do batalhão, o major Rogério Nascimento Takiuchi vai assumir interinamente o comando até, pelo menos, maio, quando a corporação realiza suas promoções. “Nos orgulha que ele vai trabalhar junto ao novo governo estadual na Casa Militar demonstrando a força e representatividade da nossa cidade”, disse o major.