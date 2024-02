Coronel com passagem por Americana assume comando da Polícia Rodoviária

Hugo Araújo dos Santos foi o idealizador de uma técnica baseada no gerenciamento de crises que foi adotada pelas PMs em todo o Brasil

O coronel da PM (Polícia Militar) e cidadão americanense Hugo Araújo dos Santos, 50, assumiu o comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado.

A nomeação para a nova função foi publicada nesta terça-feira (20), no Diário Oficial do Estado. Hugo assumirá o lugar do coronel Willians de Cerqueira Leite Martins, que se aposentou.

Sua função anterior era como comandante no CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) de São José dos Campos.

Hugo passou por cidades da região, como Americana e Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Patrulheiro Evangelista/Divulgação

Hugo ingressou na corporação na Academia do Barro Branco, em 1992, pouco tempo depois fez estágio na Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).

Em seguida, como oficial, passou por várias cidades, entre elas Americana e Santa Bárbara d’Oeste, que fazem parte do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior). Ele atuou como capitão e chegou a comandar a Força Tática.

O oficial também atuou no CPI-2, em Campinas. Já como major, foi Chefe da Divisão de Segurança Pessoal e Física da Assembleia Legislativa e passou pelo 5º BPRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária), em Sorocaba.

Além da rotina de vários treinamentos, Hugo foi o idealizador de uma técnica baseada no gerenciamento de crises adotada pelas PMs em todo o Brasil, no atendimento de ocorrências com suicidas.

Anteriormente, tanto a PM como o Corpo de Bombeiros recebiam treinamentos para criarem distrações e retirarem o suicida do momento de perigo. Hugo notou que o método não era eficiente, pois possivelmente o suicida pensaria em uma nova estratégia, em breve.

“A minha técnica visava, baseada no princípio de gerenciamento de crises, negociar para tentar convencer a pessoa e colaborar com a recuperação psicológica dela”, disse o oficial ao LIBERAL em setembro de 2021.