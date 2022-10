Coralzinho encanta com ‘anjos cantores’

Crianças se reuniram para contar a história dos corais para nossa equipe - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A infância do analista de sistemas e empresário americanense Roberto Michel Skaff, de 52 anos, foi marcada por sua participação no coral no qual sua mãe Leila Skaff uma pianista nata, costumava comandar na igreja Santa Catarina de Sena. Mesmo não seguindo os passos dela na arte, a paixão pela música sempre esteve presente em sua vida, assim como a identificação com crianças.

Quando juntamente com outros membros da Paróquia São Domingos Sávio, em Americana, como as catequistas e o padre Ricardo, surgiu a ideia de criar o Coral Infantil São Domingos Sávio, ele quis participar.

O empresário conta que o coralzinho iniciou em julho de 2018, justamente em uma missa em homenagem ao padroeiro e desde então, nem mesmo a pandemia calou as vozes das crianças, que nesse período se viam por videoconferências. Tanto é assim, que atualmente, o coral formado por crianças da catequese, já está em sua segunda geração.

Contando com a participação de cerca de 15 crianças, todas as segundas-feiras, tanto Beto, como outros pais, mães ou responsáveis, acabam separando uma hora da noite para se dedicar a acompanhar de perto os ensaios. Dedicadas, as crianças treinam as vozes, aprendem sobre técnica vocal e experienciam a convivência em comunidade, tornando-se mais ativas nas atividades da igreja.

“Do ponto de vista religioso, é uma maneira de evangelizar, e do ponto de vista social, eles se tornam mais desinibidos. Por outro lado, eles também passam a entender que fazem parte da igreja, espaço que depois de um tempo acaba se tornando a extensão da casa deles. A presença do coralzinho nas celebrações é a mensagem que a fé começa desde cedo em nossas vidas e deve permanecer pelo resto dela”, reflete.

A professora Milena Medina, de 43 anos, é mãe de uma das crianças do coral e ressalta o quanto esse tipo de atividade é positiva para a oralidade. “As crianças se tornam mais comunicativas e o que elas aprendem nessa fase, acabam levando para a vida toda”, pontua.

Mãos que auxiliam

Claro, que ninguém faz nada sozinho, e os corais só funcionam porque há um grande engajamento de vários membros da igreja, como alguns músicos, por exemplo, que orientam e oferecem dicas para Beto, que também fez cursos para se aperfeiçoar.

“As crianças se adaptaram a cantar acompanhadas com os instrumentos. Até hoje, a presença desses músicos tem sido fundamental”, afirma.

Além disso, padre Ricardo, pároco da comunidade, também ajudou na produção do folheto de músicas, feito exclusivamente para o coral, inclusive com uma linguagem para as crianças. Apesar do tempo para fazer as coisas acontecerem, para o empresário, nada é tempo perdido. “Tudo que você faz com amor vale a pena”, diz.

Continuidade

Quando surgiu, a proposta do coralzinho era impulsionar a evangelização das crianças da catequese, o que teoricamente faria o trabalho se encerrar após elas terminarem o processo ao concluírem a primeira comunhão. Contudo, eles gostaram tanto da experiência que nasceu a ideia de criar o Coral Teen São Domingos Sávio.

Empolgado com os frutos, o empresário conta que algumas crianças até quiseram se aprofundar mais nesse universo e estão fazendo cursos de música. “Talento para isso, elas têm”, elogia.

Como um efeito contagiante, outras crianças que ainda não participavam do coralzinho passaram a sonhar em ingressar no projeto, como é o caso de João Pedro Parizi, de 9 anos, integrante da atual formação, que se inspirou na irmã mais velha, Maria Rita Machado Parizi, de 13, integrante da primeira formação. “Eu via a minha irmã cantando e sentia vontade”, comenta o garoto.

Já para a adolescente, a participação ajudou a espantar um pouco a timidez. “Foi legal porque desde a primeira vez que eu cantei já gostei muito. Tanto que estou até hoje. No começo, eu tinha muita vergonha, mas hoje em dia melhorei bastante”, afirma.

Para a mãe das crianças, Leandra Parizi, de 39 anos, ver os filhos envolvidos nesse projeto é muito gratificante, especialmente porque a caçula de 4 anos já se inspira nos irmãos.

“Ela está louca para participar. Apesar de a gente não impor nada, ficamos felizes de vê-los trilhando o melhor caminho que é o caminho com Deus”.

Vozes da igreja

E se a música é uma das maneiras mais fáceis de passar uma mensagem, parece que os fiéis da igreja São Domingos Sávio já entenderam o poder dessa ferramenta, afinal, além desses dois corais, ela também conta com o coral de adultos, aliás, esse último, pioneiro na missão.

A advogada Michele Silva, de 46 anos, é uma das vozes e sua participação acabou inspirando a filha Heloisa Silva, de 13. “Via a minha mãe cantando e tinha vontade de mexer no microfone, aí fui lá, comecei a cantar e gostei”, explica ela, que hoje é membro do Coral Teen.

Para quem quiser acompanhar as participações, oficialmente o coral das crianças canta todo terceiro domingo do mês, enquanto o Teen no quarto e quinto domingo, sempre na missa das 10h30, lembrando que a paróquia fica na Rua das Acácias, 1720, Jardim São Paulo.