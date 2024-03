Corá faz moção de aplauso para PM reformado que xingou Juninho Dias

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou na terça-feira (19) uma moção de aplauso, protocolada pelo vereador Felipe Corá (PRD), para o policial militar reformado Nilson Castro Silva, conhecido como Sargento Castro, que xingou Juninho Dias (MDB), após o parlamentar de Americana ter dito que se sentiu humilhado durante uma abordagem da PM (Polícia Militar), ocorrida em novembro de 2023.

Sargento Castro, durante vídeo em que xingou o vereador de Americana Juninho Dias – Foto: Reprodução

Juninho foi abordado por agentes da PM no bairro Antônio Zanaga. De acordo com a corporação, se tratou apenas abordagem comum. Porém, o parlamentar, que não sabia de estar sendo abordado, filmou todo o episódio e divulgou nas redes sociais. No vídeo, ele chega a dizer que estava se sentindo humilhado.

Após a repercussão do caso, o Sargento Castro comentou sobre o assunto em seu podcast, chamado “Podcastro”, e xingou Juninho de “praga” e “maconheiro”.

Ao LIBERAL, o policial reformado se disse feliz com a moção feita por Corá e afirmou que irá conversar com Juninho para “acertar as arestas”. Ele ainda afirmou que usa a expressão “maconheiro” como jargão para quem não obedece a lei.

Por sua vez, o vereador de Americana ressaltou que tem respeito pela PM e que deseja que o sargento “seja feliz e que Deus abençoe ele e toda família”. “Estou focado no meu mandato e não tenho tempo para ouvir ‘piadinha’ de pessoas que para mim não são exemplo”, completou.

Corá disse que a moção não está relacionada a questões pessoais entre o parlamentar e o sargento e destacou o trabalho de Castro, que, segundo ele, pode servir como exemplo para a população.

“Errar é humano e a capacidade de aprender com os erros é uma virtude. Tenho confiança de que o vereador [Juninho] está dedicado a estabelecer um clima de respeito em relação à PM”, finalizou.