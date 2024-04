Coquetel de lançamento da 124ª Festa de Santo Antônio acontece neste sábado

Evento tem buffet temático de boteco; festa será de 17 de maio a 16 de junho, com apoio do Grupo Liberal

A Basílica Santo Antônio de Pádua realiza neste sábado (6), a partir das 19h30, em Americana, o coquetel de lançamento da 124ª edição da Festa de Santo Antônio, um dos principais eventos do calendário do município. A festa será entre 17 de maio e 16 de junho e tem parceria do Grupo Liberal.

A celebração será no salão de festas da Basílica, na Rua Vieira Bueno, número 150, no Centro. Neste ano, o evento será aberto ao público, ao preço de R$ 60, com buffet temático de boteco, com porções e demais comidas do gênero, que começarão a ser servidas às 20h15.

Além da questão gastronômica, o coquetel contará com a atração de Vado Negri e banda, que ficarão responsáveis pela música ao vivo aos visitantes.

O pároco da Basílica, Valdinei Antônio da Silva, ressaltou a proximidade de um novo jubileu na igreja durante participação no programa Gold Morning, da Gold (FM 94.7), na quarta-feira (3).

Coquetel de lançamento da Festa de Santo Antônio será no salão de festas da Basílica – Foto: Arquivo – Liberal

“A gente se prepara para mais um jubileu, que celebramos, na igreja, a cada 25 anos. Ano que vem vai ser o jubileu, a 125ª Festa de Santo Antônio”, disse o padre. De acordo com ele, o trabalho feito na Basílica pensa no acolhimento dos fieis.

“Para nós, o destaque é trabalhar a dimensão da acolhida e da fé. A ideia do santuário é que, quando você chegar nele, se sinta em casa, na casa de Deus que é sua, que te acolhe e abraça, para sentir a presença de Deus”, completou.

Convites

O convite para o coquetel de lançamento custa R$ 60, com bebidas sendo cobradas à parte. Crianças entre sete e 10 anos pagam metade do valor, enquanto menores dessa faixa etária possuem entrada franca.

Os ingressos serão vendidos na entrada, mas podem ser adquiridos antecipadamente pelos telefones (19) 3461-5126 ou (19) 3648-3518, assim como na Secretaria de Pastoral.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.