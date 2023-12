Copom que atende Americana teve mais de 6 mil chamadas na noite de Natal

Número de ligações aumentou 31% no município, mas não é motivo de preocupação, de acordo com a corporação

O Copom (Centro de Operações Regional da Polícia Militar), sediado no Comando de Policiamento do Interior 9, que atende 52 municípios, entre eles Americana, atendeu 6.450 ligações pelo telefone de emergência 190 na noite do último dia 24. O número compreende o período das 18 horas da véspera até às 6 horas do Natal.

Em Americana o total de chamadas foi de 1.121, alta de 31% na comparação com o mesmo período em 2022 – Foto: PM/Divulgação

A estatística teve um aumento de cerca de 1.350 ligações em comparação com a festividade de 2022.

Em Americana, o total de chamadas foi de 1.121, alta de 31% em relação ao ano passado.

Os aumentos, no entanto, não precisam gerar preocupação, de acordo com o capitão da PM (Polícia Militar), Tiago Augusto, chefe do Centro de Operações.

“Temos ocorrências de variadas naturezas, inclusive chamadas que não são emergências e acabam exigindo que o policial militar oriente ou encaminhe para outros órgãos responsáveis”, disse ao LIBERAL.

Ele aponta que do total de chamadas, 30% se tornam ocorrências para empenho das equipes nas ruas. Das 6.450 ligações foram geradas 1.164 ocorrências.

Na noite de 31 de dezembro de 2022 foram atendidas 5.194 ligações e 1.282 ocorrências geradas.

O capitão aponta que também espera alta no número de chamadas para a véspera do Ano Novo e a polícia vai reforçar o número de policiais no período.

Ele ainda orienta que algumas chamadas podem ser substituídas por solicitações no aplicativo 190, onde é possível cadastrar ocorrências de menor gravidade e liberar as linhas para ocorrências mais graves e urgentes.

“É possível registrar algumas ocorrência como perturbação de sossego, comércio em funcionamento irregular, alarme disparado, “pancadão” em via pública. Essas ocorrências geram uma quantidade considerável de chamadas”.