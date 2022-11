Copa do Mundo não empolga vendas no comércio de Americana

A Copa do Mundo de 2022 terá início no próximo domingo, mas as expectativas do comércio de Americana estão menores na comparação com 2018. O LIBERAL esteve nesta quarta-feira na região central e verificou que poucos estabelecimentos estão vendendo artigos relacionados.

“Nas outras Copas a gente comprava mais produtos do Brasil e vendia mais. O que os clientes estão falando é que ou compram os produtos da Copa do Mundo, ou do Natal”, conta Emily Chen, 29, gerente de uma loja de bijouterias e variedades.

Expectativas dos comerciantes em Americana estão menores na comparação com 2018 – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

As decorações estão mais tímidas e as pinturas nas ruas praticamente não existem. As cornetas, bandeirolas e as vuvuzelas que se consagraram em outras edições estão encalhadas. Apenas dois itens têm sido vendidos com frequência: camisas e as bandeiras. Mas o motivo, dessa vez, não tem ligação com o Mundial.

“As camisas e as roupas estão sendo mais vendidas por conta dos protestos. Esse talvez seja o bônus se compararmos com 2018”, explicou Evandro Barizon, vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Mesmo assim, os preços dos produtos oficiais da seleção brasileira assustam o consumidor. “Tem várias pessoas que vêm até aqui à procura da camisa oficial do Brasil. A gente fala o valor e o consumidor desiste, prefere comprar outra personalizada”, relata Luiz Antônio Jorge, 69, gerente de um comércio especializado em artigos esportivos.

NATAL OU COPA? Pela primeira vez, a Copa do Mundo será realizada nos meses de novembro e dezembro, próxima de datas como o Natal e Réveillon.

Segundo Evandro, a Acia espera que as vendas neste período tenham um aumento de até 5%. Algumas razões para o impacto são a prorrogação do Auxílio Brasil e o abono salarial. Porém, é praticamente impossível saber se esse aumento será devido às festividades ou à Copa do Mundo.

“Nas outras vezes a gente pegava a venda habitual de junho e julho e o que era vendido “a mais” era creditado à Copa do Mundo. Agora, os números vão se misturar com o Natal”, esclareceu sobre a situação, nesta quarta-feira.