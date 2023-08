Copa Americanense de Foguetes abre inscrições para segunda edição

Amerifog, como é conhecida, acontece nos dias 19 e 20 deste mês, no Campus Maria Auxiliadora do Unisal

A segunda edição da Copa Americanense de Foguetes, a Amerifog, está com inscrições abertas. O evento acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto, no Campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo). O evento é pago.

A competição tem como objetivo incentivar alunos do município e da região a participarem de atividades científicas através de conceitos de aeronáutica, astronáutica e física.

Competição visa estimular crianças e adolescentes a a participarem de atividades científicas – Foto: Divulgação

As equipes participantes poderão ser formadas por até três alunos e um orientador. Para a disputa, elas terão de desenvolver uma pesquisa prática para construir foguetes a partir de garrafas PET, que possam atingir a maior distância horizontal possível. Além do desenvolvimento, os conceitos serão utilizados para a execução dos protótipos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O organizador da Copa Americanense de Foguetes, professor Edvaldo Milan, entende que o evento é importante para engajar os jovens no mundo científico, principalmente pelas possibilidades para o futuro. Ele trabalha com foguetes deste 2018.

“Acredito que a realização deste evento é uma oportunidade incrível para envolver e engajar os jovens estudantes a despertar o seu interesse na áreas de Ciências, Engenharia e Matemática, visto a tamanha importância para o futuro”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além da competição, o evento terá palestras com temáticas científicas e educacionais, apresentações e premiação. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 deste mês, clicando aqui. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @amerifog.

INSCRIÇÃO

O valor de inscrição será conforme segue:

Fogueteiro: R$ 30

Professor representante: R$ 30*

Equipe: R$ 50

Espectador: R$ 20

*Professor representante com mais de uma equipe pagará sua inscrição apenas uma vez.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.