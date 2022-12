Coordenadores de UTI e de PS lembram incertezas e despedidas

Médico cardiologista, Marcelo Bergamo é um dos muitos profissionais de Americana que atuaram na linha de frente da pandemia. Como coordenador da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid da Unimed, ele contraiu a doença e ajudou muitos pacientes a se recuperarem do vírus, mas também presenciou, infelizmente, muitas despedidas. Nesta sexta-feira, a cidade chegou a mil mortes pela doença.

“Em um determinado momento, dentro da UTI da Unimed, eu era o responsável por passar todos os boletins médicos para as famílias. Então, toda essa carga emocional, de ter que dar uma notícia desfavorável para várias famílias, foi bem traumática”, recorda Marcelo, citando ainda que o hospital chegou a ter 35 pacientes intubados, 20 deles sob sua responsabilidade.

Enfermeira do HM lamenta sequelas físicas e emocionais – Foto: Arquivo / Liberal

“Conversar com 20 famílias, explicar o quadro para cada uma delas, que já estava se tornando irreversível, que ela ia perder aquele ente querido. Isso doía bastante na gente”, lembrou.

Não à toa, alguns casos marcaram o cardiologista. Um deles, inclusive, já era paciente do médico antes mesmo de contrair a doença.

O paciente quis ligar para a esposa antes de ser intubado. “E ele realmente se despediu dela, falando onde gostaria que as cinzas fossem enterradas. E todo mundo do lado de fora, chorando, aos prantos. Ele ficou quase um mês internado, mas não resistiu”.

Uma psicóloga de 28 anos, que tinha obesidade mórbida, também é lembrada. “Em um determinado momento, a gente achou que o quadro vinha melhorando, que estava respondendo ao tratamento. E a família dela começou a fazer, à noite, sempre no mesmo horário, em frente à Unimed, uma corrente de oração. Cerca de 30 pessoas se reuniam e rezavam do lado de fora e muitas vezes a gente se deparava com o pessoal rezando no lado de dentro”. A psicóloga também não superou a doença.

Incertezas

Enfermeira coordenadora do PAC (Pronto Atendimento Covid) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Gislayne Damasceno afirma que a doença provocou muitas incertezas.

“Eram tantas que colocávamos em dúvida se o que estávamos fazendo, dentro do tratamento proposto, era o correto, porque parecia que todo nosso conhecimento era em vão”, disse.

Para ela, o mais impactante foi a quantidade de mortes e as sequelas físicas e emocionais. Gislayne diz que a vacina foi o que realmente freou o avanço dos casos, apesar da descrença de parte da população.

“Acredito que só o tempo mostrará os prós e contras da imunização, mas foi sim o que conseguiu minimizar o caos, além, é claro, de todos os cuidados tomados com uso de máscaras e álcool em gel e isolamento”, enfatizou.

Ela também pegou Covid-19, mas de uma forma leve. “O que me resta desse período difícil é ser cada vez mais humana e continuar lutando pelo próximo, seja ele quem for”.

Presente e futuro

Segundo Marcelo Bergamo, os óbitos dos últimos meses foram de pessoas que não tomaram vacina, portanto, com o sistema imunológico mais suscetível, ou de pacientes com algum fator agravante.

Para ele, a vacina fará parte do calendário anual de imunização. “Ainda não temos uma resposta sobre o número de doses, vai depender muito do tipo da vacina e do quanto se compromete a proteger o paciente, mas imagino que pelo menos uma vez ao ano vamos ter que tomar”, finalizou.