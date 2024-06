Coordenadora do Caps de Americana, Flávia Mingotte morre aos 41 anos

Morreu neste domingo (2), aos 41 anos, a coordenadora do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) de Americana, Flávia Mingotte. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Americana em nota de pesar. A causa da morte não foi divulgada pela administração municipal.

Flávia Mingotte era coordenadora do Caps de Americana – Foto: Reprodução/Redes sociais

Devido ao ocorrido, o Caps não realizará atendimento nesta segunda-feira (3) e retornará ao funcionamento normal nesta terça.

“É com profundo pesar que a Secretaria Municipal de Saúde comunica o falecimento da coordenadora do Caps, Flávia Mingotte. Nossas condolências a todos os amigos e familiares”, traz a nota da prefeitura.

“Estamos muito tristes com a notícia. Uma excelente profissional e pessoa”, lamentou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Nas redes sociais amigos e familiares também lamentaram a perda de Flávia.

O velório acontece em Limeira desde as 8h desta segunda, no Monumental Bom Pastor, e o sepultamento está marcado para 14h30, no Cemitério Parque, na mesma cidade.