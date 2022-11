Convênios vão render mais R$ 5 milhões do Estado para Prefeitura de Americana

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta terça-feira, por meio do Diário Oficial, seis convênios com a Prefeitura de Americana no total de cerca de R$ 5 milhões. A verba será aplicada em obras de infraestrutura, entre elas a reforma do Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi.

Semana passada, a administração municipal recebeu R$ 15 milhões também do governo estadual para realização de 1.466 cirurgias eletivas no prazo de um ano e custeio da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia). O dinheiro foi depositado no Fundo Municipal de Saúde.

Quanto ao valor anunciado nesta terça-feira, R$ 2 milhões serão investidos no hospital municipal. Do restante, R$ 1 milhão será usado na pavimentação asfáltica e serviços de drenagem na Avenida Asta e nas Ruas Francisco Cano Sanches, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dorothy Mãe Stang, Olga Benário Prestes e Rua 4, na Vila Vitória, região do Mathiensen.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outros R$ 835 mil serão aplicados na construção de uma unidade de saúde, por meio do Programa Qualivida, da SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), na Avenida Serra do Mar, no Parque Liberdade. O município também será contemplado com R$ 500 mil para reforma das UBSs (Unidades Básica de Saúde) do Parque das Nações e do Jardim São Domingos.

Estão previstos ainda, R$ 350 mil para reforma do Mercado Municipal e mais R$ 350 mil para ampliação do cercamento patrimonial da área de expansão no Aeroporto Municipal “Augusto de Oliveira Salvação”.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a execução das obras é de responsabilidade do município, que tem até dois anos para conclusão. Assim que a pasta receber a prestação de contas, técnicos do Estado vistoriarão às obras e os pagamentos serão realizados de acordo com a medição realizada. Além disso, explica a SDR, há convênios que são divididos em parcelas, conforme a indicação do projeto municipal.

Em nota, o prefeito Chico Sardelli (PV) destacou a importância da verba para o município. “Agora, a Secretaria de Gestão de Convênios vai dar prosseguimento ao processo de cada um desses convênios para abertura dos processos licitatórios. Logo essas conquistas serão realidade!”, afirmou.

Hortolândia vai receber R$ 10 milhões

Americana não foi o único município da RPT (Região do Polo Têxtil) contemplado com verba do governo estadual. No Diário Oficial do Estado de São Paulo do último dia 12, foi publicado um repasse no valor de R$ 10 milhões para a Prefeitura de Hortolândia. No documento consta que a verba é voltada à atenção básica e virá por meio do Fundo Estadual de Saúde.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Hortolândia informou que os R$ 10 milhões anunciados pelo Estado serão usados para cumprir plano de trabalho, que consiste em ações e serviços de saúde voltados ao hospital municipal.

Dentre essas ações e serviços, a secretaria afirmou que estão o custeio do próprio hospital, cumprimento de metas, como oferta de exames de tomografia, implantação de sala de PPP (Pré-parto, Parto e Puerpério) e treinamento das equipes.