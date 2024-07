Convênio vai permitir ao Hospital São Francisco realizar cirurgias eletivas pelo SUS, em Americana

A Prefeitura de Americana fará um convênio com a Associação Americanense de Saúde, mantenedora do Hospital São Francisco, para realizar cirurgias eletivas e consultas especializadas dos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) no município. De acordo com o contrato, será repassado para a instituição o valor de R$ 150 mil. A vigência do convênio será de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses.

Hospital São Francisco destacou que as cirurgias e consultas serão definidas pela prefeitura – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O projeto foi aprovado de forma unânime na sessão desta quarta-feira (10) da câmara e agora aguarda a sanção do prefeito Chico Sardelli (PL).

Ao LIBERAL, o Executivo informou que, neste momento, os recursos serão direcionados às cirurgias ginecológicas. Porém, o acordo permite procedimentos de outras especialidades, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde e a disponibilidade do prestador do serviço. Já o Hospital São Francisco destacou que as cirurgias e consultas serão definidas pela prefeitura.

O convênio se deve a uma emenda parlamentar de R$ 150 mil destinada à associação, em 2019, pela então deputada federal e hoje senadora Mara Gabrilli (PSD).

A verba foi liberada pelo Ministério da Saúde em uma portaria de junho de 2019 e depositada em outubro do mesmo ano no Fundo Municipal de Saúde de Americana.

Acordo

Para que o montante pudesse ser repassado dos cofres públicos para a instituição, foi necessário fazer o acordo. Além disso, o Hospital São Francisco terá de atender os pacientes encaminhados pelo SUS da cidade.

“Isso desenvolverá e expandirá a capacidade operacional dos atendimentos no SUS de Americana, com a devida qualidade. O principal objetivo desta parceria é resolver parte da demanda reprimida de cirurgias eletivas e consultas especializadas dos pacientes do município”, apontou a prefeitura na justificativa do projeto.

Todos os procedimentos realizados pelo hospital seguirão os preços da Tabela SUS Paulista. Já as consultas serão feitas pelo valor de R$ 60.

Com a aprovação do Legislativo nesta quarta, a expectativa é que a sanção do prefeito aconteça nesta semana e que o contrato seja firmado ainda neste mês.