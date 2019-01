Convênio com Procon é enviado à Câmara de Americana

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), enviou nesta terça-feira à Câmara um projeto de lei que autoriza convênio do município com a Fundação Procon. Em maio, o LIBERAL mostrou que o Procon não tinha fiscais para ir às ruas porque dependia de um curso que funcionários municipais precisavam fazer.

Questionada às 17 horas desta terça-feira se o convênio previsto no projeto de lei enviado à Câmara possibilitará que o município tenha fiscais próprios e sobre outros aspectos do programa, a assessoria de imprensa do governo municipal disse que não seria possível responder ontem.

Segundo a justificativa do projeto, “o novo convênio tem por objetivo manter o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor já em execução no Município, com vistas ao cumprimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como das demais normas legais e regulamentares pertinentes”.