Convênio busca empregar pelo menos 130 pessoas por ano no PAT de Americana

A Prefeitura de Americana irá retomar neste ano um convênio com o Governo do Estado para operacionalização do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalho), sendo que uma das metas do acordo é empregar pelo menos 130 pessoas por ano. O projeto foi aprovado de forma unânime pelos parlamentares na sessão da câmara desta terça-feira (28).

Segundo o líder do governo Chico Sardelli (PL) no Legislativo, o vereador Lucas Leoncine (PSD), o Executivo teve um convênio semelhante com o Estado até 2019. Em 2021, as partes retomaram as tratativas para que o acordo seja restaurado.

“Agora veio a exigência por parte do Governo do Estado de uma autorização legislativa, que é esta que vem para a Casa, para que os vereadores aprovem a renovação deste convênio”, explicou Leoncine.

De acordo com a propositura, a prefeitura continuará responsável pelo PAT, mas a operacionalização terá influência do Estado, que disponibilizará atividades para aprimoramento dos candidatos, treinamento técnico aos profissionais do posto, um sistema para documentação e execução das atividades, além de ajudar na aproximação com empregadores.

O Estado ainda irá ceder 10 computadores e uma impressora, e irá fiscalizar e monitorar os resultados. O convênio prevê metas por ano como pelo menos 2,6 mil atendimentos, 260 encaminhamentos para processos seletivos, 312 vagas captadas e, por fim, 130 trabalhadores contratados.

Por sua vez, a prefeitura terá de adequar a identidade visual do PAT, manter o espaço físico – atualmente na Rua Anhanguera, no Centro – e arcar com os custos do serviço.