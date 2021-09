Contrato de aluguel de nova sede da câmara é assinado em Americana

O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV), assinou nesta quinta-feira (9) o contrato de aluguel da nova sede do legislativo. Trata-se de um prédio na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, onde funcionava um shopping atacadista de confecções. A mudança vai proporcionar uma economia mensal de R$ 22 mil à Casa só com aluguel.

Thiago Martins assina contrato de aluguel de novo prédio – Foto: Divulgação

A câmara funciona há 15 anos no prédio em frente à Praça Divino Salvador, na Rua Fortunato Faraone, no Jardim Girassol. Por mês, são dispensados R$ 60 mil com aluguel. Ainda em setembro, o valor será reajustado em R$ 67 mil. No novo endereço, com 3.948,29 metros quadrados de área construída, a casa pagará R$ 45 mil.

Apesar de o contrato ter sido assinado nesta quinta-feira, a mudança para o novo endereço só deve ocorrer no recesso de dezembro. “Só começaremos a pagar o aluguel a partir de janeiro, quando já estivermos no prédio”, afirmou Thiago Martins.

Segundo o presidente, com a assinatura do contrato, o proprietário do imóvel, a JGDV Empreendimentos Imobiliários, providenciará as adequações do prédio para a mudança. A troca de prédios foi anunciada em abril. Além do fator financeiro, a procura por um novo endereço foi motivada por diversos problemas estruturais do atual imóvel, como rede elétrica defasada e goteiras.