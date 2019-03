Contrato com Sancetur é renovado por mais 180 dias

Foto: Arquivo - O Liberal

A Prefeitura de Americana fechou novo contrato emergencial de 180 dias com a Sancetur para operação do transporte público, sem licitação e sem sequer cogitar outra empresa. O anúncio foi divulgado no Diário Oficial do último sábado, mesmo dia em que venceu o primeiro contrato.

Seis meses após apelar para a contratação direta, o governo municipal ainda não lançou o edital de licitação para conceder o serviço de maneira formal. A justificativa é que os estudos prévios são complexos.

Especialistas consultados pelo LIBERAL questionam o fato de o edital sequer ter sido publicado. Marcionilio Pereira, advogado especializado em licitações pela USP, diz que o motivo precisa estar claro no processo interno que gerou a nova contratação emergencial. Se a justificativa não existir, segundo ele, cabe ação de improbidade administrativa por parte do Ministério Público.

“Esse contrato emergencial de 180 dias é justamente pra que dê tempo de fazer uma licitação, e não [para que] fique renovando o emergencial”, afirma Pereira, que atua no ramo há 22 anos. A prefeitura não disponibilizou ontem o procedimento interno e nem o novo contrato ao LIBERAL. Ele diz ainda que novas propostas deveriam ter sido analisadas pelo Executivo.

Para Adilson Dallari, professor de Direito Administrativo da PUC-SP, é comum que contratos emergenciais sejam feitos de forma sucessiva quando as licitações são derrubadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), por exemplo. O incomum, diz o jurista, é justamente a ausência do edital.

“Isso tá muito estranho, porque quando você faz uma prorrogação em caráter emergencial, o que você tem que fazer nesses 180 dias é publicar o edital, no mínimo”, afirma Dallari. Para o jurista, o argumento de que os estudos são complexos “não serve”.

“Só dizer que é muito complexo, pelo amor de Deus, é chover no molhado, claro que é complexo.”

De acordo com o especialista, porém, não é possível pressupor que a licitação não se tornou pública por causa de alguma irregularidade.

Para Joel de Menezes Niebuhr, doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP e também especialista em licitações, não basta analisar, apenas, se o edital foi lançado ou não.

O especialista afirma que não existe na legislação nada que condicione a assinatura de um segundo contrato emergencial ao fato de a licitação ter se tornado pública. Às vezes, diz, 180 dias não bastam para modelar um edital. “Um edital de concessão é muito complexo, você precisa de uma série de estudos econômico-financeiros, projeções, definições de rotas, que levam muito tempo.”

SEM CONSULTA. A prefeitura não consultou nenhuma outra empresa antes de assinar o novo contrato que deixou o transporte com a Sancetur. “Dada a impossibilidade de interrupção do serviço, não seria possível cogitar a substituição da concessionária sem que houvesse prejuízo aos usuários.”

O pedido de dispensa da licitação aconteceu neste mês. A emergência citada é que o serviço não pode ser interrompido.

A Sancetur começou a operar em novembro de 2018, em substituição à VPT (Viação Princesa Tecelã), dispensada pela prefeitura por quebra de contrato. Só que o acordo foi assinado antes disso, em 24 de setembro. A Sancetur diz ter investido R$ 18 milhões para assumir o transporte da cidade por seis meses – que agora se transformaram em um ano.