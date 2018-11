Contrato com a Sancetur no transporte escolar é prorrogado até outubro de 2019

A Prefeitura de Americana prorrogou até outubro de 2019 – ou até que seja feita uma nova licitação, antes disso – o contrato para operação do transporte escolar com a viação Sancetur, a mesma que assumiu emergencialmente o transporte urbano do município na semana passada. O contrato atual é considerado de baixo custo-benefício pela Administração, mas foi renovado após a licitação para contratação de outra empresa ter sido suspensa em setembro pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).

De acordo com informações da prefeitura, em meses com 20 dias letivos, o gasto da Administração com o transporte escolar fica na casa dos R$ 980 mil. A cobrança do contrato atual é feita por viagem feita, situação pouco vantajosa para o município. Segundo a Administração, no novo contrato, quando a licitação for reaberta, estará previsto o pagamento por quilômetro rodado, o que deve baratear os gastos. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A Administração não soube informar quando o LIBERAL questionou qual será a economia do contrato por quilômetro rodado. Entretanto, em resposta à reportagem, em setembro, a prefeitura informou que a solicitação de contrato nessa modalidade tem objetivo de otimizar o custo-benefício do serviço.

A licitação foi suspensa para readequações, segundo a prefeitura, que não detalhou o que motivou a interrupção do processo. “Somente após essas readequações, que serão feitas pela Secretaria de Educação, o edital pode ser reaberto”, trouxe nota do Executivo.

INVESTIGAÇÃO. As questões relativas ao contrato de transporte escolar foram levadas pelo vereador Gualter Amado (PRB) no início deste mês ao Ministério Público.

Ele protocolou ofício pedindo investigação do contrato afirmando que a Sancetur venceu a licitação em 2014 em contrato que recebeu apontamentos de irregularidades pelo TCE. O tribunal, na ocasião, apontou que o valor contratado por quilômetro rodado era superior à média praticada em cidades da região. A situação segue em análise na promotoria.

“Mesmo diante de todos os apontamentos do tribunal de contas, o que percebemos é que são grandes os esforços pela Administração Pública em manter a empresa como fornecedora do serviço, tendo sempre o mesmo argumento de se isentar das responsabilidades uma vez que o contrato foi firmado na gestão do prefeito anterior, sem adotar qualquer medida visando a anulação do mesmo”, disse o vereador por meio da assessoria de imprensa.