Contrato com a Sancetur acaba amanhã ainda sem novo edital

Foto: Arquivo - O Liberal

O contrato emergencial com a Sancetur para operação do transporte público de Americana vence neste sábado, e até agora a prefeitura ainda não lançou edital de licitação para contratar uma empresa para operar os ônibus. A renovação de contratos emergenciais é vetada pela Lei das Licitações.

A prefeitura diz que não pretende renová-lo, mas garantiu que a cidade não vai ficar sem transporte público. Não esclareceu exatamente como vai fazer o processo. “A prefeitura se valerá dos meios legais para garantir o andamento do serviço. Podemos garantir que não haverá interrupção do transporte público ou descumprimento da lei”, diz a nota.

Dono da Sancetur, Marquinho Chedid disse, anteontem, que não estava sabendo da proximidade do fim do contrato e disse que não tinha recebido nenhum contato da prefeitura sobre isso. Nesta quinta à noite, o empresário informou que a prefeitura ligou para ele durante o dia, mas ele estava fora e não pôde atender.

A Sancetur começou a operar em Americana em 13 de novembro. O contrato, porém, foi assinado em 24 de setembro, poucos dias depois de a prefeitura romper com a VPT (Viação Princesa Tecelã) sob a justificativa que a empresa havia descumprido o contrato e causado problemas no transporte. O contrato com a Sancetur foi assinado de forma emergencial, sem licitação.

O parágrafo 4º do artigo 24 da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações) prevê que a licitação pode ser dispensada em casos de emergência ou calamidade pública, em situações que possam comprometer a segurança de pessoas, obras ou serviços. O trecho prevê que só podem ser contratados serviços que possam ser concluídos em até 180 dias ininterruptos, a contar do fato que gerou a emergência. Esse artigo veda a renovação de contratos.

A prefeitura, em tese, pode alegar que o fato que gerou a emergência aconteceu só no dia que a VPT deixou o transporte, em novembro.

Marquinho Chedid, que diz ter investido R$ 18 milhões para assumir o transporte emergencialmente, aventa a hipótese. “Há uma controvérsia, se é do início da ordem de serviço ou na assinatura de contrato”, afirma.

Só que o contrato, assinado dia 24 de setembro, tem validade de 180 dias, e esse prazo termina no sábado – além disso, a Lei de Licitações veda renovações nessas circunstâncias. A reportagem do LIBERAL apurou que a Secretaria de Negócios Jurídicos estava promovendo reuniões sobre o assunto desde anteontem.

Questionada por que a licitação não foi lançada, a prefeitura diz que apenas o edital é que não foi publicado, mas que a licitação já começou e está em sua fase interna. O governo argumenta que os estudos prévios são complexos.