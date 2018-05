Contratação de aterro para Americana sofre adiamento

Foto: Arquivo - O Liberal

A contratação de empresa para destinação do lixo domiciliar e comercial de Americana em aterro sanitário, prevista para acontecer nesta quarta-feira por meio de licitação, foi adiada para 15 de junho, conforme informações da prefeitura. A abertura dos envelopes com as propostas acontece apenas cinco dias antes do fim do contrato emergencial com a empresa Engep, que recebe os resíduos no aterro do Pós-Represa, mas segundo a Administração, pode haver prorrogação do serviço até que a nova contratação seja finalizada.

O edital da licitação foi publicado em 18 de maio, e as empresas tinham até esta quarta-feira para apresentar as propostas. Segundo informações da administração, a Estre, de Paulínia, se manifestou dizendo que, por conta da greve dos caminhoneiros e a escassez de combustíveis, não teria como comparecer ao pregão e por isso ele foi adiado. A empresa prestou serviço para a prefeitura por cinco anos e havia impugnado a licitação. Após resposta, o edital foi mantido. De acordo com o edital o prazo da contratação é de 12 meses, prorrogáveis por mais 48 (totalizando cinco anos). O pagamento estimado seria de R$ 5,5 milhões pelo serviço ao longo do contrato.