Contra os maus-tratos: a história de Roberta Lima, ativista da causa animal

A ativista Roberta Lima, que perdeu as contas de quantos animais ajudou - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O primeiro resgate de animal que Roberta Dias Lima, moradora de Americana, de 37 anos, fez na vida foi na primeira infância. Nostálgica, ela recorda que, com cinco anos, adotou uma cachorrinha abandonada.

“Mesmo sem entender muito, acolhi e cuidei da Killy até ela falecer de velhice, cerca de 12 anos depois”.

Após esse episódio, Roberta nunca mais parou e hoje, como militante da causa animal, admite que perdeu as contas de quantos animais ajudou a salvar dos maus-tratos.

Atualmente, ela é assessora parlamentar e integrante da iniciativa Cadeia para Maus-Tratos idealizada pelo deputado federal Delegado Bruno Lima (PP), algo que a colocou na posição ativa de resgates em 92 cidades do Estado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nosso objetivo, visão e missão é uma só: lutar contra os maus-tratos e ensinar os bons-tratos”, pontua.

Nascida em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, Roberta conta que chegou em Americana com 10 anos, junto com a mãe e os dois irmãos.

Do final do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio, ela foi aluna da Escola Estadual Olympia Barth de Oliveira, no Jardim Ipiranga.

Quando terminou o antigo colegial, a dúvida sobre qual carreira seguiria a deixou entre dois cursos: veterinária e arquitetura.

Roberta com sua primeira cachorrinha resgatada – Foto: Arquivo pessoal

Para decidir o que fazia seu coração bater mais forte, o desenho (algo que sempre adorou) ou o desejo de cuidar dos animais, Roberta resolveu fazer o curso técnico em edificações na Etec Polivalente.

Curiosamente, ela optou pela graduação em arquitetura porque um medo lhe assombrava. “Ficava pensando: mas se eu precisar fazer uma eutanásia? Eu ia sofrer muito. Hoje controlo melhor meu lado emocional”, revela.

Assim, fez sua escolha e durante 14 anos atuou na construtora Bassette Engenharia & Arquitetura. “Fui para a arquitetura, mas os animais sempre estiveram presentes na minha vida”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Tanto é, que quando fez 30 anos, a causa lhe chamou. “Fiz uma festa de aniversário e pedi no convite que para quem quisesse me presentear que doasse ração. O resultado foi a arrecadação de 400kg. Até então, meu trabalho era independente, não tinha vínculo com nenhuma associação. Quando pedi indicação de alguma ONG que tivesse um trabalho legal para doar, a Animais Têm Voz foi muito citada. Comecei doando ração e acabei ficando lá por muito tempo, algo que também me deu um alicerce para fazer o que faço hoje”, diz Roberta.

Envolvida na causa, em 2020 seu trabalho acabou chamando atenção da equipe do deputado federal Bruno Lima, o que lhe levou a outro momento decisivo: continuar com a arquitetura ou finalmente abraçar o que hoje considera sua missão de vida.

“Na ONG, eu ajudava nos momentos livres, horário de almoço, folga, final de semana ou feriado e poder me dedicar integralmente a causa foi o que mais pesou para mim, mesmo sendo apolítica na época”, confessa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes do LIBERAL. Confira nossos parceiros!

Hoje, Roberta entende a política como uma ferramenta e que é através dela que as coisas podem melhorar.

“A força política é algo muito importante. Eu ainda sonho com um mundo onde não existirão maus-tratos, nem animal abandonado, então, quando conquistamos, por exemplo, uma verba de R$ 1 milhão como a que vamos mandar para Americana até o final do ano, para ser utilizada na reforma do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e na castração, entendo que estamos no caminho. Claro, que tem o lado burocrático, que é chato, difícil, mas a verba vem”, afirma.

Ao contrário do que muita gente possa pensar, Roberta esclarece que os maus-tratos normalmente não atingem os cães e gatos em situação de rua, e sim dentro de casa.

“São aqueles que ficam presos em local insalubre, negligenciados de atendimento veterinário, é aí que a equipe da Cadeia para Maus-Tratos entra com o resgate, que muitas vezes precisa contar com apoio policial. Por isso, a denúncia é tão importante”, alerta.

Roberta deixou a arquitetura para se dedicar à causa animal – Foto: Arquivo Pessoal

Em contrapartida, para divulgar os bons-tratos, ela conta que dá palestras, além de utilizar suas redes sociais com quase 30 mil seguidores para expor informações que possam conscientizar.

“Mês passado fizemos um pit stop de ração que arrecadou 12 toneladas. Essa força que vem das redes sociais ajuda muito. Além disso, poder inspirar outras pessoas a ajudarem é o legado que quero deixar”, diz.

Entre as vitórias conquistadas ao longo da jornada, poder ver a legislação ficando mais rígida é uma das mais festejadas. “Devagar as coisas estão mudando”, comemora.

Feliz com a missão, hoje Roberta têm duas cachorras adotadas após serem salvas em resgates, a Rebeca e a Mel, e considera que abraçar a causa animal não é ter 100 animais de uma vez.

“Que seja um, ou nenhum, o importante é promover o bem-estar. Caso não tenha condições de garantir o básico como comida, vacinação, lugar adequado, enfim, tudo que preze pela qualidade de vida do animal é melhor nem se comprometer”.

Para quem quiser conhecer mais, siga @roberta.diaslima ou

@cadeiaparamaustratos, no Instagram.