Contra furtos, comerciante compra arma ilegal e é preso

Um casal foi preso por porte ilegal de arma nesta quarta-feira (12) no Centro de Americana. O homem detido alegou que vinha sofrendo diversos furtos em seu comércio e que havia comprado a arma para se defender. O casal foi detido pela PM (Polícia Militar) durante a Operação Natal Seguro, na qual os militares intensificaram patrulhamento na região central para garantir a segurança durante as compras de final de ano.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com os militares, uma mulher foi vista na Rua Comendador Muller em atitude suspeita. Ela viu os policiais e passou a andar mais rápido, vindo a se encontrar com um homem em frente a um edifício. Ao notarem que seriam abordados, eles tentaram entrar no prédio, mas foram detidos.

Na bolsa da mulher foi encontrada uma pistola 765 com numeração suprimida e nove munições intactas. A suspeita disse que a arma pertencia ao homem e que ele havia jogado no quintal da casa dela para que entregasse a ele na quarta-feira.

O comerciante confirmou as informações e explicou aos militares que comprou a arma no bairro Conjunto dos Trabalhadores, em Santa Bárbara d’Oeste, para se defender após constantes furtos em seu estabelecimento comercial. Os dois foram apresentados ao Plantão Policial, onde receberam voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O estatuto do desarmamento de 2003 prevê pena de três a seis anos, além de multa, para quem possuir arma sem autorização e em desacordo com determinação legal.