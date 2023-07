Conteiner com 22 toneladas de materiais siderúrgicos tomba em Americana

Um caminhão acoplado com um contêiner com 22 toneladas de materiais siderúrgicos tombou na Avenida Nicolau João Abdalla, no acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330), na região do Zanaga, em Americana, na tarde desta terça-feira (25). Ninguém ficou ferido.

Contêiner tombou na tarde desta terça-feira – Foto: Junior Guarnieri-Liberal (6)

O motorista Marcelo Santos, 51 anos, disse ao LIBERAL que saiu com o caminhão carregado de Santos, passou por São Paulo, pela Rodovia Anhanguera e fazia o acesso no quilômetro 128, na região do Zanaga, quando percebeu que o contêiner tombou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Não consegui controlar o caminhão. Já estava perto do local da entrega quando tudo aconteceu”, desabafa o condutor.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base da PMR (Polícia Militar Roroviária) de Americana, disse que o acidente não teve reflexo no trânsito da rodovia.

*Colaborou Junior Guarnieri.