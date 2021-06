Conta de energia mais cara e possível racionamento preocupam indústrias

Os aumentos nas contas de luz têm preocupado as indústrias na região. Existe um temor, inclusive, de uma possível falta de energia elétrica, o que provocaria um racionamento. Segundo entidades sindicais, empresas já têm se adaptado internamente de uma forma que possam conter os gastos.

Neste mês, os consumidores estão diante da bandeira vermelha patamar 2, com custo de R$ 6,243 para cada 100 kWh consumidos, e os valores tendem a subir ainda mais. O motivo desse encarecimento é a falta de chuvas.

“As empresas têm demonstrado bastante preocupação, porque a gente pode ter outros aumentos no futuro, de acordo até com a questão das chuvas. Porque a gente volta a ter chuvas em novembro. Então, neste período aqui, pode ter até questão de racionamento, de dificuldades que acabam encarecendo ainda mais esse custo”, disse ao LIBERAL Frederico Faé, diretor regional de Americana do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).

Têxteis demonstraram receio com a chance de falta de energia – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O dirigente aponta que, dependendo da indústria, a tarifa de energia elétrica representa 30% de todo o custo operacional. Os aumentos, então, podem causar uma elevação no preço final dos produtos, o que, de acordo com Faé, já tem acontecido.

E toda essa situação ocorre em meio à crise causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19). “Os ajustes, até em algum aspecto, a gente entende, mas é um momento ruim, em que a indústria está buscando a retomada e pode ser prejudicada por esse aumento do custo”, afirma.

Segundo ele, certas fábricas, com base em estudos feitos pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), têm modernizado seu maquinário em busca de uma redução no consumo de energia.

“Fazendo uma modernização desse equipamento, com troca de motor, instalação de equipamentos mais modernos em questão de frequência, você acaba reduzindo o consumo”.

Presidente do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, Linhas, Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento de Fios e Tecidos de Americana e região), Leonardo José de Sant’Ana também manifestou preocupação.

“A grande preocupação que existe realmente no nosso setor é a possibilidade de falta de energia, porque a indústria é uma grande consumidora de energia”, ressalta.

Ele acredita que, por conta desse cenário, a energia solar passa a ser uma alternativa “muito interessante” para quem tem a possibilidade de gerá-la.

A instalação de placas solares, no entanto, demanda de um investimento a longo prazo.

E o retorno financeiro, no caso das indústrias, pode demorar mais do que o normal, pois elas costumam trabalhar inclusive à noite, quando não há geração de energia.

“Você tem de gerar com excedente durante o dia, vender para a rede e depois comprar de volta. Quanto mais você vende e compra, mais longo é o seu retorno do investimento”, explica Sant’Ana.

Seca

Durante apresentação na Câmara dos Deputados no dia 15, o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Palpitone, justificou que o Sistema Interligado Nacional viveu, entre o fim de 2020 e o início de 2021, o pior período de chuvas nos últimos 91 anos.

Sem água suficiente, a agência precisou acionar as usinas termelétricas, o que gera um custo. E esse deve ser o cenário até o próximo período de chuvas, a partir de outubro.