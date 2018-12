Consumo de gás é o menor em 5 anos em Americana

O consumo de gás de cozinha em Americana despencou em 2017 ao menor índice dos últimos cinco anos. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Energia e Mineração, foram consumidas 11,3 mil toneladas no ano passado, uma redução de 13,3% em relação ao anterior. Em comparação com 2014, a queda foi de 31,22% (naquele ano, foram compradas 16,4 mil toneladas).

Para Robson Carneiro dos Santos, presidente do Sergás (sindicato dos revendedores do Estado), as seguidas altas do produto fizeram com que o consumidor buscasse alternativas, e por isso o consumo despencou. “Principalmente no interior, é meio estranho, mas você acaba encontrando muita gente cozinhando na lenha”, conta. Foto: Agência Brasília on VisualHunt - CC BY

Em 2017, a alta no preço do gás de cozinha ao consumidor final foi a maior em 15 anos no País (16%), segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Foi no ano passado que a Petrobras adotou, entre junho e novembro, uma política de reajustes mensais de preço, o que fez o valor disparar. A política foi revista e, neste ano, a estatal decidiu fazer reajustes trimestrais.

Santos, presidente do sindicato dos revendedores, também diz que o uso de álcool ficou mais frequente, o que pode facilitar a ocorrência de acidentes no preparo de alimentos.

De acordo com o representante das revendedoras, as pessoas têm também usado mais o micro-ondas e consumido com mais frequência comidas frias, como saladas.

No último dia 4, um botijão de 13 quilos custava, em média, R$ 64,33 em Americana, de acordo com a pesquisa semanal da ANP. Nas 15 revendas consultadas pela agência o preço variava de R$ 60 a R$ 65 na data da coleta.

O alto preço, aliado à condição geral da economia, afirma Santos, derrubou demais as vendas. Revendas da cidade confirmam que a venda caiu em relação aos últimos anos, mas não precisam um percentual.

Para Adalta Chaves, que trabalha em uma revendedora da cidade e já foi dona de um comércio do ramo, a operação de vendedores clandestinos ajuda a derrubar as vendas pelos canais oficiais, até mais do que a economia.