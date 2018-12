Consumo de energia em Americana é o menor em 12 anos

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O setor industrial de Americana registrou em 2017 o menor consumo de energia elétrica em 12 anos. É o gasto mais baixo da série histórica iniciada em 2006. Os dados são da Secretaria Estadual de Energia e Mineração.

O sindicato das indústrias têxteis atribui a queda à redução de produção. A Unidade de Desenvolvimento Econômico da prefeitura diz que há o efeito da crise, mas aponta que empresários investiram em novos equipamentos, que gastam menos energia.

A queda em Americana vai na contramão de três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), cujas indústrias consumiram mais energia ano passado.

Só Hortolândia (que teve uma ligeira redução, de 0,02%) e Americana (-2,30%) registraram redução de consumo de 2016 para 2017.

Americana tem o maior consumo da região. De acordo com o levantamento da secretaria estadual, o setor industrial da cidade absorveu no ano passado 709.435 MWh (megawatts/hora). É quase três vezes mais do que toda a energia consumida pelas residências da cidade no mesmo ano (237.092 MWh), por exemplo.

Para ter uma ideia da redução, basta olhar para 12 anos atrás. Em 2006, as indústrias da cidade gastaram 1.072.338 MWh, sete vezes mais do que todas as residências da cidade juntas.

Segundo o levantamento de 2017, foram contabilizadas 1.208 indústrias e 99.410 residências em Americana. Em 2006, eram 1.813 indústrias e 69.026 residências.

Para Dilézio Ciamarro, presidente do Sinditec (sindicato patronal das indústrias têxteis, principal ramo da indústria americanense), 2017 foi um ano difícil.

“A economia do País esteve em constante queda após o mês de abril e isso ocasionou a diminuição de pedidos às empresas”, afirmou Ciamarro, por meio de sua assessoria de imprensa.

A crise, afirmou, explica os números. “Consequentemente, o setor têxtil optou pela redução de turnos e, em alguns momentos, pela concessão de férias, a fim de reduzir o custo e a produção das empresas, ocasionando, portanto, a redução do consumo da energia elétrica em aproximadamente 20%”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Guilherme Tiosso, reconhece que a crise influenciou, mas diz que, em meio à recessão, muitos empresários do setor investiram em equipamentos que reduziram custos.

“Teares antigos gastavam praticamente o dobro de energia do que gastam os novos”, afirma Tiosso, que disse ter visitado as indústrias têxteis e visto os investimentos. De acordo com ele, a maioria das empresas que sobreviveram teve de se adaptar e se modernizar para acompanhar o mercado de importados.

O secretário acredita que o consumo vai ser reduzido ainda mais, devido à tecnologia empregada visando também a redução de custos.