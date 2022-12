Consumidores aproveitam sexta para ir às compras de Natal

As lojas seguem abertas até às 22h de hoje; véspera tem horário estendido no comércio de Americana

Os consumidores aproveitaram o horário especial do comércio de Americana para irem às compras de Natal nesta sexta-feira, dia que antecede a véspera do feriado. Neste sábado, 25, as lojas também funcionam em horário estendido, das 9h às 17h.

Decoração do calçadão e clima natalino também foram atrativos para o público – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Nós temos um dia mais longo, então o consumidor tem um tempo maior e mais livre para ir ao comércio, então a gente esperava já na sexta-feira um aumento de fluxo de pessoas grande nas lojas”, disse o o vice presidente do setor do comércio da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon.

A estimativa da entidade é de um crescimento de 5% a 7% nas vendas durante o período de fim de ano, já descontando a inflação. Segundo Barizon, o aumento do movimento, e consequentemente nas vendas, é expressivo devido a liberação e normalidade após dois anos de pandemia. Também é esperado movimento no sábado, véspera de Natal, mas em menor escala.

De acordo com a vendedora de ótica Rose Alves, de 44 anos, o movimento fica mais intenso na parte da tarde e no período da noite e os últimos dias nos comércios da região central da cidade foram de movimento intenso. “E a gente espera que hoje chova [clientes] aqui”, torceu.

A auxiliar administrativo Angélica da Silva, 65, viu a manhã desta sexta como um momento mais tranquilo para comprar os presentes que faltavam para os familiares. Ela esteve no centro da cidade três vezes durante a noite, mas não tinha conseguido comprar nada por causa do movimento no calçadão.

“As filas nas lojas estavam impossíveis, nós nem conseguimos comprar. Mas não tem como, tem que comprar”, disse. Ao contrário das tentativas anteriores, Angélica conseguiu comprar os presentes que faltavam.

As compras também acabaram ficando para última hora para a recepcionista Jennifer Ramos Mendonça, 21, que por causa do trabalho, acabou conseguindo ir às compras de Natal só nesta sexta. “É presente para família, aproveitei para gastar um pouco também”, disse.

Além do horário estendido, o clima natalino e a decoração no calçadão foram atrativos para o passeio da dona de casa Mariana Barbosa, 27, com a filha de dois anos.

“É emocionante vir nessa época. Vim passear com a minha filha, aproveitar o espírito de Natal e comprar algumas coisinhas, como utilidades, livros e brinquedos para ela”, disse.

Após o Natal, a partir de segunda-feira, 26, o comércio volta atender no horário normal durante a semana, das 9h às 18h. Na véspera de Ano Novo, no dia 31, o atendimento é em horário especial, das 9h às 13h.