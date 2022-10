Construtora vai desembolsar R$ 1 milhão para revitalização de praças no Frezzarin

Duas torres serão construídas entre as ruas México, Dom Barreto e Cuba - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Como contrapartidas para a construção de um condomínio com 208 apartamentos em Americana, a construtora responsável vai desembolsar R$ 1 milhão para a revitalização de duas praças na região do Frezzarin e plantar 78 palmeiras no canteiro central da Avenida Brasil, entre outras intervenções.

O empreendimento será instalado na Vila Cecchino, na região do Frezzarin, num terreno entre as ruas México, Dom Barreto e Cuba.

Conforme a prefeitura publicou no Diário Oficial do último dia 13, a construtora deverá investir R$ 700 mil na Praça Marcilio Frezzarin, além de R$ 300 mil na Praça de Esportes Fabio Evaristo Deltreggia, para instalação de quatro quadras de areia, reforma no quiosque, paisagismo, iluminação de LED e calçamento com piso intertravado.

Na Avenida Brasil, haverá o plantio de palmeiras de 7 metros de altura, bem como a instalação de pelo menos cinco bebedouros.

A Secretaria de Educação também exigiu R$ 100 mil para serviços de pintura e manutenção na Casa do Conto, localizada no bairro Carioba.

O condomínio em questão terá duas torres de 27 andares pavimentos cada, com quatro apartamentos por andar. As moradias terão 125,55 metros quadrados cada.