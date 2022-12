Construtora Sega lança Vila Botanique, condomínio de casas em Americana

Área de lazer do condomínio conta com piscinas, salão de festas e quadras de beach tênis - Foto: Divulgação

A necessidade de se passar mais tempo em casa por conta do isolamento social imposto pela pandemia fez com que aumentasse o interesse das famílias por residências grandes em condomínios fechados.

Além de mais espaço para exercer o home office com qualidade, modalidade que tem crescido independente da crise sanitária, morar em um condomínio é uma opção para ter mais contato com a natureza, hábito que as famílias passaram a valorizar mais.

Em Americana, a Construtora Sega lançou, em novembro, as vendas das casas do condomínio Vila Botanique. Localizado na Avenida Ricieri Covessi, 999, na região do Werner Plaas, o empreendimento é voltado para famílias modernas que querem morar com conforto e ter uma vista encantadora para a natureza.

04 PUBLI 2.JPG – Foto: Divulgação

04 PUBLI 3.JPG – Foto: Divulgação No total, são 114 casas no condomínio, com 103 e 136 metros quadrados; opções incluem três ou quatro quartos, além de duas garagens – Fotos: Divulgação

Em uma área com mais de 55 mil metros quadrados, o Vila Botanique fica ao lado do Americana Mall, com fácil acesso às principais rodovias que ligam a cidade à RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Ao todo, serão construídas 114 residências, sendo 104 com 103 metros quadrados e 10 com 136 metros quadrados. A previsão de entrega dos imóveis é 2026 e o investimento é a partir de R$ 697 mil. São casas com integração total dos ambientes sociais: cozinha, sala de TV, gourmet, quintal e opções com três ou quatro dormitórios, suíte e duas vagas de garagem.

Além do paisagismo natural proporcionado pela proximidade com a área verde, o condomínio oferece fiação subterrânea, o que permite vivenciar a natureza em sua plenitude, academia, quadras de beach tênis e areia, piscinas, salão de festas, playground, pomar e pet place equipados e decorados para garantir o lazer e o acolhimento de famílias e amigos no dia a dia e finais de semana.

Outra vantagem do condomínio é a segurança que ele proporciona. Em um ambiente vigiado, com portaria e controle de entrada e saída, a tranquilidade fica ainda maior, e, consequentemente, o descanso também.

As casas serão entregues com preparação para sistema de automação, infraestrutura para instalação de aquecimento solar, terraço com churrasqueira a gás, além de espaço de quintal, lavabo, dispensa e garagens, ambientes integrados facilitando o dia a dia de quem busca modernidade e ao mesmo tempo quer viver bons momentos no aconchego do lar, em família.

Construção e vendas

O empreendimento leva a assinatura da Construtora Sega, reconhecida no mercado por cumprimento dos prazos de entrega e acabamentos de primeira qualidade.

“O Vila Botanique foi pensado para suprir a necessidade de famílias que residem na região e buscam tranquilidade e espaço amplo, com soluções rápidas para entrar e sair da cidade. Para aqueles que buscam morar bem no interior do Estado, em casas modernas e práticas”, afirma Marcel Sega, diretor da construtora.

Consolidada há mais de 35 anos na região, a MPolitano Desenvolvimento Imobiliário está à frente das vendas. “Temos um carinho especial pelo Botanique, é um projeto lindo, que trouxemos para suprir uma necessidade da nossa região de morar bem, com segurança e privacidade”, destaca o diretor Marcos Politano.

