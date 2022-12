Construindo sonhos por etapas

A história de vida do pedreiro José Cláudio dos Santos Silva poderia ser apenas mais uma de um nordestino que veio para São Paulo em busca de uma vida melhor. Segundo o próprio, ele deixou a família na pequena cidade de Rio Real, no interior da Bahia, com pouco mais de 20 anos, rumo à cidade de Mogi das Cruzes, onde viveu por algum tempo até se mudar para Americana no início dos anos 2000.

“Eu vim atrás de terra. Queria conseguir um terreno, afinal, todo mundo quer terra, esse desejo é do homem e vem da antiguidade, por isso, pensava que na cidade grande, acabaria tendo mais chance. Depois de um tempo, percebi que não era tão simples assim, que se quisesse, só tinha uma maneira: ou eu estudava ou estudava”, diz.

Seu Zé mostra orgulhoso o diploma do curso de edificações – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Superação

Até 45 anos ele mal sabia ler e escrever, contudo, como em uma construção, o pedreiro foi colocando um tijolo de cada vez em sua busca pelo saber. Aos 65 anos, em 2022, ele se formou técnico em edificações pela Etec Polivalente de Americana. Agora, para 2023, entre outros desejos, planeja ingressar na faculdade de engenharia. “Eu nunca me conformei em não ter estudo.”

Para mudar essa realidade, primeiro, “Seu Zé”, como é carinhosamente conhecido, passou pelos bancos da Escola Estadual Heitor Penteado, onde concluiu 1º e 2º grau. “No primeiro dia de aula, eu mal podia acreditar que era eu mesmo lá”.

Humilde, ele conta que no começo tinha vergonha de entregar as tarefas para a professora, sentimento que ao final de alguns meses viu ir embora, especialmente ao ser incentivado a continuar.

“Ela me dizia: está melhorando, hein, Seu Zé”, recorda. Ele confessa que o fato de “não ter estudo” era algo vergonhoso em sua vida. “Eu não podia mentir, mas cada vez que alguém perguntava sobre grau de escolaridade era uma cacetada na minha cabeça.”

Em Construção

Mesmo sendo cansativo, trabalhar na construção de dia, estudar à noite e voltar de ônibus para casa só às 23h30, após concluir as duas primeiras etapas de sua formação, Seu Zé ganhou uma bolsa no curso extensivo no Objetivo de Americana.

“A sala de aula é um ambiente muito gostoso, eu me sinto bem, me sinto jovem e também sempre fiz muitos amigos. Nunca fui discriminado pela minha idade e para ser sincero, não consigo entender porque tem tanto jovem fora da escola. Penso: meu Deus, porque não nasce essa consciência nas pessoas? O povo reclama dos políticos, mas não gostam de estudar”, reflete.

Sua passagem pelo Objetivo foi marcante não apenas para ele e para os seus colegas de cursinho, como para os professores.

“Com tamanha vontade e garra, o senhor José Cláudio passou pelo colégio Objetivo com um sonho e é com muito orgulho que nós vemos ele alcançar esse sonho. A educação abre portas e transforma vidas. Foi um grande prazer participar dessa transformação”, declara a professora de inglês e biologia, Helena Gutierrez.

Mais uma etapa

Após uma tentativa frustrada de ingressar no curso de edificações, e uma data perdida por falta de tempo de olhar a classificação, o pedreiro finalmente conseguiu ingressar no Polivalente. Curiosamente, nesse período, ele dividiu o espaço escolar com o filho caçula, José William, de 22 anos, que na época fazia contabilidade.

“Ele é um exemplo de superação a ser seguido, a gente não tinha nada, ele construiu essa casa com as próprias mãos e hoje estamos aqui no nosso lar, é algo surreal”, ressalta o jovem, que sonha em cursar faculdade de economia.

Aliás, falando nesse assunto, vale dizer que Seu Zé conquistou a sonhada terra, e construiu sua casa localizada no bairro Praia Azul.

“Fiz sozinho e foi uma caminhada até chegar a isso aqui. Eu não sou engenheiro, mas já ajudei a fazer muita ponte, viaduto e prédio, então eu via o profissional trabalhando e após estudar vejo que do jeito que fiz estava certinho”, orgulha-se.

Para o ex-professor Edison Antonio Trevizam, que durante o curso na Etec ministrou aulas de construção de edifícios para José Cláudio, o aluno é um exemplo de dedicação.

“Ele sempre se mostrava entusiasmado nas aulas práticas, tomava a dianteira, motivava os colegas, estava sempre disposto, alegre e vibrante. Vendo ele, diria que nunca é tarde para aprender algo”.

Pelo Futuro

Preocupado com o futuro, nas horas vagas, o técnico faz cópias de panfletos da Etec e sai distribuindo. “Coloco embaixo de portas, em ônibus, onde trabalho, a ideia é conseguir impactar pelo menos uma pessoa, aí já ficarei satisfeito”, conta ele, que guarda até hoje os livros que encontrava jogados nas caçambas das construções que trabalhava.

Fã do empresário norteamericano Bill Gates, e apreciador da filosofia, o técnico ressalta a importância da leitura.

“Aquele homem lê um livro por semana, a gente devia ter vergonha. Nós brasileiros, lemos um livro e meio por ano. Quantas semanas tem o ano, gente? Depois queremos brigar com a sociedade para melhorar? Por que não usamos a melhor arma que temos? Para debater, precisamos ter conhecimento e sem um livro na mão, não dá. Nesse momento, em alguma parte do país ou do mundo tem um jovem se divertindo. Mas, ele não está com um livro na mão. Se ele perguntar algo para mim ou para uma pessoa de 90 anos, pode ser que não tenhamos resposta para ele, mas se ele se debruçar nos livros, certamente terá todas as respostas”, pontua.

Com tanto para ensinar, Seu Zé mantém a tranquilidade, agradece aos professores que participaram de sua trajetória e, para 2023, assim como boa parte das pessoas, já tem alguns sonhos em mente como, por exemplo, talvez fazer um curso de línguas e a almejada faculdade de engenharia.

“Tem muita gente que fala ‘ah, terminou os estudos’. Na verdade, não se pode pensar assim, porque aí o cérebro paralisa. O médico, o engenheiro, ele sai hoje da faculdade e daqui a 20 anos ainda será médico ou engenheiro, contudo, se ele não fizer um curso de línguas, um mestrado, um doutorado, ele vai ficar para trás, porque o mercado exige, então, é preciso ter essa consciência”, finaliza.