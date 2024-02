As construções de dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), que vão interligar as regiões da Praia dos Namorados e Iate Clube de Campinas aos bairros Jardim Boer e Jardim Bertoni, respectivamente, em Americana, deverão acontecer apenas em 2025.

Viadutos vão interligar Praia dos Namorados e Iate Clube de Campinas aos bairros Jardim Boer e Jardim Bertoni – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A previsão foi dada nesta segunda-feira (26) pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Conforme o LIBERAL noticiou em julho de 2023, o projeto consiste nas estruturações de dois viadutos para desafogar o trânsito da rodovia, usada pelos moradores do Pós-Anhanguera para chegar à região central de Americana.

O primeiro interligaria a Avenida Santino Faraone ao Bertoni, enquanto o segundo seria da Avenida Thomaz Fortunato à Avenida Unitika.

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pela SP-330, executará as obras estimadas em R$ 50 milhões.

As estruturas viárias estão previstas em um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2017 entre a prefeitura e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Em outubro de 2022, o secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado Neto, autorizou as construções e as tratativas passaram a ser acompanhadas pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Desde então, vários estudos foram realizados e havia a expectativa de que a CCR AutoBAn apresentasse um projeto final em julho de 2023, o que não aconteceu.

Com o atraso no planejamento, as obras não terão início no 1º semestre de 2024, como estava previsto.

“A prefeitura encaminhou novamente o traçado para a CCR AutoBAn e estamos aguardando. O que acabou atrasando foi a troca de alguns técnicos por conta da nova gestão do Governo do Estado. Neste ano não sai”, comentou Adriano.

A CCR AutoBAn e a Artesp foram procuradas pelo LIBERAL, mas não responderam até o fechamento desta matéria.

Duplicação do Viaduto Amadeu Elias pode não acontecer

O secretário também comentou sobre a duplicação do Viaduto Amadeu Elias, prevista para o 2º semestre de 2023 e que seria feita pela empresa Rumo.

Segundo ele, é possível que essa duplicação não aconteça, já que com as construções da nova alça do Viaduto João Batista Romano e de uma via que irá interligar a Avenida Nossa Senhora de Fátima à Avenida Bandeirantes, a expectativa é de que o trânsito no viaduto diminua.