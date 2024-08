Construção do Vida Longa em Americana entra em reta final e casas ganham cor

Casas estão sendo construídas no bairro Jaguari - Foto: Reprodução/Redes sociais

A construção do condomínio Vida Longa, no Jaguari, em Americana, está na reta final. Segundo o prefeito Chico Sardelli (PL), a obra alcançou 95% de execução. As casas, inclusive, já ganharam cor.

De acordo com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), responsável pela construção, a previsão é concluir os trabalhos neste semestre.

O condomínio possui 8,7 mil metros quadrados e conta com 28 residências, destinadas a idosos em situação de vulnerabilidade, que vivem sozinhos ou com vínculo familiar fragilizado. O local também terá espaço de convivência, salão de festas, horta e salas administrativas.

“Os futuros moradores terão acolhimento, suporte para atividades e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para garantia dos direitos dos idosos. Um gesto de cuidado que dialoga diretamente com as políticas públicas que promovemos na nossa cidade”, disse Chico, em publicação nas redes sociais.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, a previsão inicial era inaugurar o Vida Longa até dezembro de 2023. De acordo com a CDHU, o cronograma foi revisto por conta das condições climáticas na região, atingida por altos volumes de chuva no início do ano.

Seleção de moradores

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a identificação do público-alvo para o condomínio está sendo realizada gradativamente pelas equipes de Cras (Cadastro Único Centro de Referência da Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), a partir dos atendimentos e acompanhamentos realizados.

O Programa Vida Longa visa atender pessoas com 60 anos independentes para a realização das atividades da vida diária, sem acesso à moradia, inseridas no Cadastro Único, com renda de até dois salários mínimos, com prioridade beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e aqueles em extrema pobreza, residentes no município há pelo menos dois anos.

