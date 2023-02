Construção de condomínio é aprovada na região do Terramérica

A Prefeitura de Americana aprovou neste mês a construção de um condomínio de casas na região do Jardim Terramérica, na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, numa área de 120 mil metros quadrados.

O loteamento vai se chamar Jardim Quatro Estações e terá 196 lotes residenciais de 250 a 450 metros quadrados. A aprovação foi dada por meio de decreto publicado pelo Executivo na última quinta-feira, no Diário Oficial do município.

“Depois disso, os empreendedores têm outras etapas que eles têm de vencer. Vão ter de fazer o registro de loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, para só daí poder vender”, afirmou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

Construção será em área na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A princípio, a autorização é para um loteamento aberto. Porém, segundo Guidolin, os responsáveis já sinalizaram que vão solicitar o fechamento.

“Na aprovação inicial de todos os loteamentos, eles são aprovados como abertos. Aí, posteriormente, pode-se pedir o fechamento. Ainda não foi pedido, mas o que a gente tem conhecimento, pelo que nos informaram, é que vai ser fechado”, disse.

A área pertence à Inspetoria Salesiana de São Paulo, instituição ligada ao Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), que tem um campus nas redondezas.

O loteamento ocupará uma parte do terreno que fica atrás da faculdade e se estende até a Avenida Gioconda Cibin. O empreendimento será conduzido pela empresa Cemara em parceria com a inspetoria.

CONTRAPARTIDAS. Para a instalação do condomínio, os responsáveis deverão contribuir com R$ 1,12 milhão para requalificação e urbanização da Praça Professora Aparecida Paioli, no Parque Universitário, além de construir dois sanitários acessíveis na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Ceci, no Jardim Brasília.

Também há outras contrapartidas, que são R$ 320 mil para uma reforma na Estação Elevatória de Esgoto do Parque Universitário, R$ 41.791 para obra na UBS (Unidade Básica de Saúde) Mathiensen, R$ 150 mil para equipamento para a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e R$ 80 mil para melhorias no sistema viário.