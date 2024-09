Conselhos contestam lei de estatuto com orientações antiaborto em Americana

O Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde) e o CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) contestaram alguns pontos e a existência da lei que instituiu um estatuto com orientações antiaborto em Americana, aprovada na câmara nesta terça-feira (17), em segunda discussão.

Os órgãos também contaram que não foram consultados pelo vereador Silvio Dourado (PL), autor da propositura.

O projeto ainda não chegou ao Executivo para sanção e passará por análise da Procuradoria Jurídica.

Silvio Dourado (PL), autor do projeto, defendeu sua viabilidade – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Segundo o texto, o estabelecimento público que identificar uma gestante em situação de maternidade com riscos sociais, como mulheres em situação de rua ou dependentes de drogas, deverá informá-la sobre “os riscos e consequências destrutivas provocadas pelo aborto” e encaminhá-la à rede de assistência social e psicológica do município.

O documento foi intitulado como “Estatuto do Nascituro, da Gestante e da Prevenção de Riscos Sociais na Maternidade no município de Americana” e estabelece que o “nascituro é o ser humano desde sua concepção até o nascimento.”

Ao LIBERAL, o Comsaúde apontou que os códigos Civil, de Processo Civil e Penal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, já estabelecem os direitos do nascituro e as situações em que o aborto pode ser considerado.

Além disso, o assunto tem sido debatido na esfera federal tanto no Legislativo quanto no Judiciário, sendo que este último já manifestou que a gestante tem o direito de interromper nos casos de anencefalia.

“Tudo o que foi mencionado no projeto, já existem normas legais. Na minha opinião, o título deveria ser ‘Divulgação das Normas sobre o Nascituro’. O município não deve legislar sobre este assunto, a não ser criar políticas públicas”, comentou José Francisco Lembo, presidente do Comsaúde.

Já o CMDM decidiu em 13 de setembro que serão feitos questionamentos sobre dados e afirmações que embasaram a propositura.

Crenças

“Não discutimos crenças pessoais, mas sim, políticas públicas. Na prefeitura, já existem projetos de apoio a gestantes em situação de vulnerabilidade, o que caberia ao vereador é fiscalizá-los”, ponderou Joyce Élene de Taunay, presidenta do conselho.

Por outro lado, o estatuto ganhou apoio da AMA (Associação Médica de Americana), que apontou que o projeto protege o cidadão “desde a sua concepção até os seus últimos dias de vida.”

Após questionamento do LIBERAL sobre não ter consultado os conselhos municipais, Dourado disse que respeitou e obedeceu os trâmites e que a propositura passou pelas comissões da Casa, inclusive a de Saúde e a Procuradoria Especial da Mulher, que não fizeram qualquer manifestação.

O parlamentar ainda defendeu o estatuto e disse que foi construído por meio de diálogo. “O projeto visa a preservação da vida e da dignidade humana do nascituro e da gestante”, completou.