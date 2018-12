Conselho não funcionava como deveria, aponta CEI

Atas de reuniões analisadas pela CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana), aberta na Câmara de Americana para apurar eventuais irregularidades na gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, apontam que o Conselho Curador da autarquia não funcionava adequadamente.

De acordo com os documentos analisados no período de 2015 em diante não houve registros de problemas financeiros e falta de médicos, por exemplo, algo bastante divulgado na época e constatado inclusive na CEI da Saúde, encerrada em julho. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o vereador Welington Rezende (PRP), que preside a comissão, o Conselho Curador praticamente só existia no papel, porque não realizava suas funções adequadamente. Uma das atribuições do Conselho Curador é analisar as contas da Fusame.

“O Conselho dizia que não havia problema financeiro ou administrativo do hospital. Nunca questionaram nada, aprovaram contas inclusive. Mas vimos que esse Conselho não funcionava, tinha que fiscalizar, mas não era feito. As atas diziam que o Hospital Municipal estava funcionando normalmente, mas existem informações que vão contra isso, ou seja, não funcionava. Vemos isso como uma falha gravíssima”, afirmou o parlamentar.

Para dar continuidade à apuração referente ao Conselho, a CEI da Fusame deliberou que analisará documentos e depoimentos prestados à CEI da Saúde no meio do ano. Um dos depoimentos que cita a questão do trabalho desenvolvido no Conselho é o do secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri. Ele foi ouvido pouco antes do fim da comissão, e o conteúdo do depoimento praticamente não teve andamento.

Na ocasião, o LIBERAL acompanhou a oitiva. O secretário disse aos vereadores que não participava das reuniões do Conselho Curador, do qual faz parte, por falta de tempo.

Na época, Niuri disse à presidente da CEI, Maria Giovana Fortunato (PCdoB), que estava no Conselho por uma “imposição legal”. Ele afirmou ao LIBERAL que não vai se “sujeitar” a ir a reuniões para “assinar ata”. O secretário disse também na ocasião que acha que a lei que determina que o secretário de Negócios Jurídicos faça parte do Conselho precisa ser alterada.

Por nota, a Fusame afirmou que suas contas foram aprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e que não irá se manifestar sobre os apontamentos antes da conclusão dos trabalhos.