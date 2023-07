Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial sai do papel

Objetivo do órgão é auxiliar na organização e no processo de construção de políticas públicas que promovam os direitos humanos

Conselheiros tomaram posse na última sexta, em Americana - Foto: Secom - Divulgação

Os conselheiros do Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) tomaram posse na última sexta-feira, na Casa dos Conselhos, no Jardim Ipiranga, em Americana. A solenidade contou com a participação de representantes da prefeitura e membros do conselho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar de o Compir ter sido criado há mais de um ano, a efetivação do funcionamento ocorreu somente depois de algumas divergências ao longo do caminho.

O presidente do Compir, Roberto Mendes dos Santos, explica que, devido a alguns impasses, o antigo conselho foi cancelado e, portanto, foi necessário retomar todas as medidas protocolares para a criação e aprovação da atual chapa.

O Decreto Municipal 13.301/2023 foi assinado pelo prefeito em exercício, Odir Demarchi (PL), oficializando a posse de composição do Compir, vinculado à Secretaria de Assistência Social e criado em maio de 2022, com a sanção da Lei 6.636 pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O objetivo do órgão é auxiliar na organização e no processo de construção de políticas públicas que promovam os direitos humanos, enfrentando qualquer forma de discriminação e preconceito.

Mendes explicou que o funcionamento do conselho vai ser importante para fazer o diagnóstico da situação do racismo, bem como o desenvolvimento de políticas públicas de combate ao problema na área da saúde, educação, segurança e na geração de empregos para a população negra.

“Queremos mudar a realidade nas escolas e na oportunidade de contar a nossa história com outro olhar. Quando se fala de movimento negro, logo se remete à escravidão e seus reflexos. Mas também tivemos nossos heróis, reis e rainhas que não estão nos livros”, explica Mendes.

“O meu desejo é de sucesso e que esse conselho venha olhar para as dificuldades que a população negra enfrenta e que possa nos ajudar na construção de políticas públicas de igualdade. Que seja um conselho atuante e forte”, destacou a secretária de Assistência Social de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Além do presidente, o órgão também contará com Cláudia Monteiro da Rocha Ramos, como vice-presidente, e Adriana Gomes dos Santos Soares, como 1ª secretária.