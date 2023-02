Conselho do Idoso terá R$ 165 mil para investir em projetos

Verba é arrecadada pelo Fundo Municipal do Idoso, com base no incentivo fiscal do Imposto de Renda

O Comid (Conselho Municipal do Idoso) de Americana terá R$ 165 mil para investir em projetos. A maneira como o recurso deverá ser aplicado, bem como um relatório das atividades de 2022, foram divulgados no Diário Oficial do município da última quinta-feira.

A verba é arrecadada pelo FMI (Fundo Municipal do Idoso), com base no incentivo fiscal do IR (Imposto de Renda). Do total anunciado, a maior parte (R$ 57.748,58), o que corresponde a 35%, deverá ser usada na realização de programas e serviços que promovam o protagonismo dos idosos.

O restante do dinheiro poderá ser utilizado em projetos de pesquisa, elaboração de diagnósticos, campanhas educativas, divulgação de ações de promoção, proteção e defesa, capacitação e formação continuada dos operadores de atendimento, entre outros.

Segundo a presidente do Comid, Mayne Patrício Malagutti, atualmente, o conselho está financiando uma empresa de assessoria em políticas públicas para elaborar protocolos e fluxos de atendimento à pessoa idosa vítima de violência.

Também está com edital de chamamento público aberto aguardando o recebimento de propostas de organizações da sociedade civil para financiamento de projetos inovadores ou complementares às políticas continuadas de atendimento às pessoas idosas.

As informações para apresentação de propostas podem ser encontradas no site do Comid.