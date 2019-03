Conselho discutirá retorno de aluno às aulas na escola Ary Menegatto

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Conselho Tutelar de Americana deve começar a discutir nesta quarta-feira com a Diretoria Regional de Ensino da cidade o retorno às aulas do estudante de 16 anos que foi levado à delegacia na última segunda-feira após suspeita de ameaçar colegas de sala na Escola Estadual Professor Ary Menegatto, no São Vito.

Um áudio enviado pelo estudante ao grupo da sala dele no WhatsApp sobre o atentado na Nova Zelândia provocou preocupação em colegas e pais, além do fato de o menino aparecer com uma arma de fogo em uma foto de rede social. Ele negou na delegacia que tenha feito ameaças.

O adolescente será acompanhado pela Conselho Tutelar, que já encaminhou pedido para o jovem ser atendido pelo Caps (Centro de Atenção Psicossocial) infantil. A promotora da Infância e Juventude Renata Calazans Nasraui também investiga o caso.

De acordo com o coordenador do Conselho Tutelar Pedro Gatti, a conversa com a diretoria de ensino será no sentido de viabilizar algumas ações para proporcionar o retorno da melhor forma possível. Uma transferência para outra escola foi cogitada, mas acabou descartada.

“Temos que ter um tratamento minucioso, até porque a situação não é de brincadeira. Atendimento sistemático, prolongado. Minha preocupação agora são quais ações a escola vai tomar para se acalmar crianças e adolescentes, porque tem pessoas que as vezes o pai receoso acaba não deixando ir na escola nesses dias até ver o desfecho da história”, explicou Gatti.

A promotora Renata foi procurada e disse que o caso está sob investigação.