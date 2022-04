Conselho de igualdade racial em Americana passa na câmara

Objetivo do grupo será promover políticas públicas com ênfase na população negra da cidade

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira, em primeira discussão, um projeto de lei que prevê a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Social. Segundo a prefeitura, autora da proposta, o objetivo do grupo será promover a efetivação de políticas públicas com ênfase na população negra.

A votação aconteceu após uma explanação de Cláudia Monteiro, integrante da Unegro (União de Negros pela Igualdade), e um monólogo sobre os desafios enfrentados pela mulher negra.

Integrantes da Unegro discursaram no plenário da câmara nesta quinta – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“A aprovação, realmente, é um marco histórico para Americana. É um ganho imenso. E os vereadores e vereadoras que votaram esse projeto por unanimidade vão constar nos anais da história”, disse Cláudia.

O conselho terá um representante da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, um da Secretaria de Cultura e Turismo, um da Secretaria de Educação, um da Secretaria de Saúde e um que pode ser das secretarias de Planejamento ou de Desenvolvimento Econômico.

Também haverá sete representantes de organizações da sociedade civil com atuação na defesa dos direitos da comunidade negra, bem como uma pessoa que represente alguma entidade de classe ou instituição de ensino superior com uma comprovada atuação no combate ao racismo.

“Ele [o conselho] vem com o objetivo de propor ações, projetos, sobretudo na área de segurança pública, na formação de Guarda Municipal, da Polícia Militar, na forma de abordagem da população negra”, afirmou Cláudia, que participou da elaboração do projeto.

Além de propor medidas, cabe ao conselho acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Executivo. De acordo com Cláudia, o grupo buscará saber, inclusive, quantos negros existem em Americana e como eles são atendidos pelos órgãos públicos.

“São vários tipos de ações que nós vamos propor através conselho que foi aprovado hoje [quinta], o que vai nos possibilitar avançar para conquistar políticas públicas”, declarou.

A proposta, que recebeu voto favorável de todos os vereadores, ainda precisa passar por mais uma votação no Legislativo.